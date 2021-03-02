İzmir Zeus için birleşti

BERGAMA Antik Kenti’nden, 1869-1878 arasında kaçak kazılarla kaçırıldığı Osmanlı arşiv kayıtlarında ortaya çıkan Zeus Sunağı’nın geri getirilmesi için İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Bergama Belediyesi ortak bir çalışma başlattı. İzmir Büyükşehir Belediyesi daha önce meclis kararı alarak eserin iadesini istemişti. Bu konuda doğru yapılması gerekenleri tespit için arama konferansları başlatıldı.

İlki geçtiğimiz günlerde Bergama Kültür Merkezi’nde yapılan konferansta eserlerin ülkemizden nasıl kaçırıldığını ortaya koyan belgeleri Osmanlı arşivlerinde tespit eden Prof. Dr. Ali Sönmez, Bergama Dikili yolunun mühendisi Alman Carl Humann’ın 1869-1878 yılları arasında sunağın büyük bölümünü kaçak yollarla Berlin’e götürdüğüne, daha sonraki yıllarda da Müze-i Hümayun Müdürü Alman Dethier’in yardımıyla alınan izinlerle geri kalanının taşındığına dikkat çekti.

‘ANAVATANINA GETİRECEĞİZ’

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer toplantıda yaptığı konuşmada “Bu eseri anavatanına geri getireceğiz ve köklerine kavuşturacağız. Bu bir yolculuk, önümüze birçok hukuki ve siyasi engel çıkacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ile koordinasyon içinde olacağız. Birlikte hareket edersek sonuca yakınlaşacağımızı biliyoruz” dedi.

Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu da şunları söyledi: “Uzun yıllardır Almanya’da bulunan bu eser anayurduna dönmeli. Bu süreçte yerel yönetimler olarak irademizi ortaya koyduk. Zeus Sunağı’nı Bergama’ya getireceğiz.”

BAKANLIK DESTEKLİYOR

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürü Özgür İrkin, son yıllarda bakanlığın eserlerin iadesi noktasındaki hassasiyetini ve başarısını anlatarak Kültür Bakanlığı’nın her türlü desteği vermeye hazır olduğunu söyledi.