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İzmir yanıyor

Güncelleme Tarihi:

#İZMİR#Selçuk#Yangın
İzmir yanıyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 30, 2024 07:00

İzmir’de dün 22 ayrı noktada orman yangını çıktı. Yangınların 2’si hariç diğerleri kontrol altına alındı. Bakan Yumaklı Menderes’teki yangının hobi bahçesinden çıktığını ilgili kişilerin gözaltında olduğunu söyledi

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İZMİR’in Selçuk ilçesinin Pamucak mevkisinde, dün 17.00 sıralarında çam ormanında yangın çıktı. Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki ormana da sıçrayan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 4 uçak, 5 helikopter olmak üzere 9 hava aracı, 10 arazöz, 5 su ikmal ve 5 dozerle müdahale etti. Yangının bölgede bulunan bir otele yaklaşması üzerine misafirler ve çalışanlar tahliye edildi.  Selçuk-Kuşadası yolu tedbiren kapatıldı.

İzmir’in Çeşme ilçesi kırsal Germiyan Mahallesi yakınlarındaki makilikte de, 14.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Yangına 1 uçak, 1 helikopter, 7 arazöz, 1 su ikmal aracı ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale edildi. Yangın 10 saat süren mücadelenin ardından kontrol altına alındı.

Urla’nın Kuşçular Mahallesi’nde yol kenarındaki otluk alanda çıkan yangın nedeniyle İzmir-Çeşme otobanı trafiğe kapatıldı. Uzun araç kuyrukları oluştu.  TSK da çalışmalara 5 helikopterle destek verdi.

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İzmir yanıyor
2 otel tahliye edildi

FABRİKAYA SIÇRADI

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde de tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana ve bölgede bulunan AKÇANSA çimento fabrikasının liman tesislerine kadar ulaştı. Fabrikanın bir  bölümü alevler içerisinde kaldı.  

BAKAN YUMAKLI: YANGIN HOBİ BAHÇESİNDEN ÇIKMIŞ

İzmir’e giden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yangınlara 11 uçak, 27 helikopter, 972 personel ve 171 arazöz ve iş makinesi ile müdahale edildiğini duyurdu. Yumaklı, Selçuk’ta 350, Menderes’te ise 150 hektar alanın yangından etkilendiğini belirterek “İzmir Menderes’teki yangın bir hobi bahçesinden çıktı. İlgili kişiler gözaltında” dedi.

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#İZMİR#Selçuk#Yangın

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