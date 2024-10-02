×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İzmir ve Rize'de FETÖ'ye operasyonda 12 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Fetö#Terör
İzmir ve Rizede FETÖye operasyonda 12 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2024 10:26

İzmir ve Rize'de, FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda on iki kişi yakalandı.

Haberin Devamı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nun, FETÖ/PDY’ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olan, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, 'ByLock' yazışma içeriklerinde isimleri geçen, Bank Asya artan ve şüpheli işlem bilgileri tespit edilen, tepe yönetici irtibat kaydı bulunan ve KHK ile kapatılan kurumlarda SGK kayıtları bulunan 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Polis ekipleri, İzmir'in Bergama ve Torbalı ilçeleri ile Rize'de şüphelilerin önceden belirlenen adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi, 12 şüpheli gözaltına alındı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Fetö#Terör

BAKMADAN GEÇME!