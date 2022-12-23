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İzmir ve Muğla'da Yunanistan'ın ölüme ittiği 146 düzensiz göçmen kurtarıldı

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#Ege Denizi#Yunanistan#Göçmen
Oluşturulma Tarihi: Aralık 23, 2022 21:38

Ege Denizi İzmir açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen toplam 116 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Muğla'nın Datça ilçesinde ise 24 Filistin uyruklu vatandaş yasa dışı oylardan Yunanistan adalarına kaçarken yakalandı. 6 Filistin uyruklu göçmen de kurtarıldı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 22 Aralık tarihinde İzmir'in Çeşme, Karaburun ve Seferihisar ilçesi açıklarında, lastik botlar ve can salları içerisinde göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itildiği belirlenen toplam 116 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.,

DATÇA’DA 6 GÖÇMEN KURTARILDI, 24 GÖÇEN YAKALANDI

Datça ilçesi açıklarında ise fiber tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye kurtarma botu sevk etti. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 6 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yine Datça ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Lastik bot içerisindeki Filistin uyruklu 24 düzensiz göçmen yakalandı.

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#Ege Denizi#Yunanistan#Göçmen

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