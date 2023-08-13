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İzmir ve Mersin'de yangın! Ekipler alevlere müdahale ediyor

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#İzmir#Mersin#Orman
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2023 17:50

İzmir'in Aliağa ilçesinde, makilikte yangın çıktı. Mersin'in Erdemli ilçesinde ise orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler alevlere müdahale ediyor.

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Aliağa ilçenin Karaahmetli Mahallesi Yuntdağı mevkinde makilikte, saat 15.45 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İlk müdahalesi 16.06'da yapılan yangına, ihbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 5 helikopter, 17 arazöz, 5 su ikmal aracıve 2 dozer sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ediyor.

MERSİN'DE ORMAN YANGINI

Edinilen bilgiye göre, MERSİN'de Erdemli'nin Kayacı vadisinde öğle saatlerine doğru ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek yayılırken, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler hemen müdahaleye başladı.

İzmir ve Mersinde yangın Ekipler alevlere müdahale ediyor

Ekipler yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalelerini sürdürüyor.

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#İzmir#Mersin#Orman

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