İzmir ve Manisa'da suç örgütü operasyonu: 32 gözaltı

Kınık Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, suç örgütü kurup, silah, mühimmat kaçakçılığı yapan şüpheliler olduğu belirlendi. Teknik ve fiziki takibin ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin de katılımıyla belirlenen adreslere, bugün sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. İzmir'in Kınık, Bergama, Dikili ve Manisa'nın Soma ile Akhisar ilçelerindeki ev ve iş yerlerine eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1 EYP patlayıcı, ruhsatsız 9 tabanca, 1 tabanca namlusu, 10 şarjör, 90 mermi, 9 ruhsatsız tüfek ile tabanca yapımında kullanılan 5 malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin polisteki işlemleri sürerken, operasyon kapsamında 5 kişinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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