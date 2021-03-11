İzmir ve Manisa'da da dolandırıcılıktan aranan şüpheli, Avcılar'da yakalandı

Hırsızlık 1 Mart'ta gece saatlerinde Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi girdiği apartman dairesinden hırsızlık yaptıktan sonra ayrıldı. Ev sahipleri, dairelerinde hırsızlık yaşandığını anlayarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, parmak izi çalışması yaptı, güvenlik kameralarını inceledi. Kimliği tespit edilen Yekta Arda B., Ambarlı Mahallesi'nde devriye gezen polis ekiplerin tarafından fark edilerek yakalandı. Şüphelinin 1 evden hırsızlık, 3 uyuşturucu kullanmak, 1 gasp, 2 dolandırıcılık suçuna karıştığı, ayrıca İzmir ve Manisa'da işlediği dolandırıcılık suçlarından aranmasının olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Şüpheli Yekta Arda B'nin eve hırsızlık yapmak için girdiği anlar apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin eve girmeden önce hazırlık yaptığı anlar yansıdı.