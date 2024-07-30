İzmir ve Kahramanmaraş’ta orman yangını

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İzmir'in Menemen ilçesi Göktepe Mahallesi’nde makilik bölgede saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 10 dakika içerisinde müdahale etti. 4 uçak ve 7 helikopter ile havadan, 13 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozer ile karadan müdahale edilen yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

KAHRAMANMARAŞ’TA ORMAN YANGINI

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi kırsalında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri ve Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.

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