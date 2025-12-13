×
Gündem Haberleri

İzmir ve İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 8 şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2025 10:12

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve İzmir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 milyon 958 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul ve İzmir’de polisimiz tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarımızda 6 milyon 958 bin adet uyuşturucu hap ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve İzmir’de düzenlene uyuşturucu operasyonlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Operasyonlar sonucunda toplamda 6 Milyon 958 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildiğini aktaran Bakan Yerlikaya, şu ifadelere yer verdi: "İstanbul ve İzmir’de polisimiz tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarımızda 6 milyon 958 bin adet uyuşturucu hap ele geçirerek, insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik. İstanbul’da İEM Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce Esenler ilçesinde yapılan operasyonda; 3 milyon 912 bin adet uyuşturucu hap, 145,5 kg katkı maddesi ele geçirildi. Operasyonda 1 şüpheli yakalandı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerimizce yapılan çalışmalar sonucu ise Buca ilçesinde yapılan operasyonda 3 milyon 46 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonda 7 şüpheli yakalandı ve şüphelilerin tamamı tutuklandı."

Bakan Yerlikaya, mücadelelerinin, uyuşturucudan, başta gençlerin olmak üzere tüm vatandaşları korumak olduğunun altını çizdi.

