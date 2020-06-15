İzmir ve İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ - BEDAŞ ve GEDİZ elektrik kesintisi programı

İstanbul'un her iki yakasında ve İzmir ilçelerinde 15 Haziran 2020 Pazartesi günü yaşanacak arıza ve iş güvenliği kaynaklı elektrik kesintileri listesi belli oldu. Elektrik dağıtım şirketleri AYEDAŞ - BEDAŞ ve GEDİZ "İzmir ve İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna resmi sayfası üzerinden yanıt verdi. İşte 15 Haziran tarihli AYEDAŞ - BEDAŞ ve GEDİZ elektrik kesintisi programı

BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah ABDÜLEZELPAŞA, CAHİT SITKI TARANCI, HURİ, MEVLANA, TEPECİK, ŞAHİNER sk 04:00-05:00 saatleri arasında Manevra Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2514657)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ÖMERLİ mah PORSUK, TERME sk 16:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2514228)

- İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah LOZAN, ÖZEL sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517329)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ALEV ÇIKMAZI, ALSANCAK, AYVACI, AZİM, BARIŞ, BAŞARAN, CANDAN, DALBASTI, DALTABAN, DAMATAŞI, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), ELİFOĞLU, GAMZE, GÜLİZAR, GÜMÜŞPALA, GÜZELBAKAN, HACIBEY, HACIKADIN, HACIŞERİF, HANDAN, HANEDAN, HAZİNE, KARAKAŞ, KARAYOLLARI, KASAP AHMET, KIRMIZI FENER, KURUÇEŞME, MELİK HANIM, MÜRVET, NALAN, NİLGÜN, PAŞA, RIZABEY, SAMANYOLU, SARP, SAVAŞ, SEYİSOĞLU, SEZABEY, TÜRKMEN, YÖRE, ÇAPARİ, ÇEVRE, ÇOBAN SUYU, ÇUKURÇEŞME, ÇİROZ, İDARE, İNCEBEL, İNCEBEY, İNCİ, İPEK, İSKECE, ŞEH.J.ER A.KÜRŞAT KEKLİK, ŞEHİT ECEVİT YILDIRIM, ŞEHİT SERHAT ÖNDER sk // BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah AVRASYA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517316)

- İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah G-800 sk // ESENYURT ilce MERKEZ-NAMIK KEMAL mah 113. sk / SAADETDERE mah 3. sk 15:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517575)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-YILDIZTEPE mah 485. sk 15:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2508381)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1433., 1434., BAHAR, GÜLBAHAR, HALKALI sk 18:00-20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517142)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1643., 1648., 1657., 1658., 1659., 1660., 1661., 1662., 1663., 1664., 1666., OSMANOĞLU, VELİOĞLU, ŞEHİT NEDİM DEMİR sk 20:00-22:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517609)

- İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1700., 1715., 1719., VELİOĞLU sk / FATİH mah 1823., 1833., 1834., 1835., 1836., 1837., 1839., 1840., 1841., 1842., 1843., 1845., 1846., 1847., 1848., 1849., 1850., 1851., CAMİ, VELİOĞLU sk 16:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517137)

- İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah HASAN DOĞAN, ZİYAPAŞA, ŞEVKET DAĞ sk 16:30-18:30 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2514925)

- İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 50. YIL, MERCEDES, ŞEHİT ASTEĞMEN FURKAN IŞIK sk , MERCEDES BULVARI, 10 Yıl caddesi 16:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517586)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ATA sk 16:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2514791)

- İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YILDIRIM mah KİRAZLI YAYLA, MAGOSA, ŞEHİTLER sk 16:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517274)

- İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-BALMUMCU mah BARBAROS, GAZİ UMUR PAŞA, KARA HASAN, MORBASAN sk / CİHANNÜMA mah HÜSNÜ SAVMAN sk / DİKİLİTAŞ mah AYAZMADERESİ, BALMUMCU DERESİ, BARBAROS, BİRGÜL, DİKİLİTAŞ, EMİRHAN, KARADUT, KARAGÜL, YENİDOĞAN sk / GAYRETTEPE mah AYAZMADERESİ, BEYAZDUT, ERDEMLİ, ERDOĞAN ÖZKARDEŞLER, ERTEM, FAHRİ GİZDEN, GÖKTÜRK, GÖNENOĞLU, HOŞSOHBET, NECATİ ALBURUZ, PAZAR, SERGÜL sk 16:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2511143)

- İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah FİRUZE sk / KAVAKLI mah AKSU, BEREKET, CAN, CANDENİZ, CEHHAR DUDAYEV, CEMRE, CENNET, CİHAN, DEFİNE, ER, FİDE, GALİP, GARDENYA, GÜLSEN, HİKMET, KANARYA, KAR, MİSAFİR, NURLU, OYMAK, OĞUZ, SANCAK, SERDAR, TÜRKER, VADİ, ZANAAT, ÇAĞ, ÇAĞDAŞ, ÇAĞLAR, ÇINARALTI, ŞENAY, ŞEYH ŞAMİL sk 16:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517571)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah KÖLEMEN sk 16:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2516305)

- İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah GALATA ŞARAP İSKELESİ, MUMHANE sk 16:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2516306)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah TULUMBADERE, YAYLI sk / KUMBURGAZ mah CUMHURİYET 4, DURAK, DÜZENLİ, GELİNCİK 4, GÜFTE, HÜLYA, KARAKOL, KASIMPATI 2, KOCAYEMİŞ, MALKOÇOĞLU, MERA, MÜZİK, MİLLİYET, SANAT, SULUDERE, UMUT, ÇALI, ÇİFTLİK 2, ÇİMEN 3, İNÖNÜ 3 sk / YENİMAHALLE mah AHENK 1, MIZRAK sk 15:00-20:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517752)

- İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah SERDAR sk / HÜRRİYET mah ABACI, AHMET MİTHAT, AKKOYUN, AKKUŞ, AKYAR, AKÇAY, ALTINÖZÜ, AMBARLAR, AMBER, ASİLLER, AYDEDE, AYDOĞAN, BAHADIRHAN, ERENLER, ERTUĞRULGAZİ 1, ESATPAŞA, ETHEMPAŞA, EVLİYA, EVRİM, FETHİPAŞA, HEKİMOĞLU, KARABAĞ, OKUMUŞTUR, OLGUN 1, ORTANCA 2, RÜZGARLI, SERHAT, SOKULLUPAŞA, SOMUNCU, SOYBAŞI, SOĞUKÇEŞME, SULTAN, SUYOLU, TAN, VAKIF, ÇOLPAN, ŞİRİN sk 15:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517162)

- İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-KALEİÇİ mah AHMET ACET ÇIKMAZI, ASLAN, BURÇAK, DOKTOR ÇEŞME, DUTLUK ÇIKMAZI, GENCAY, KARAÇAY ÇIKMAZI, KAVAKLAR, OZAN ÇIKMAZI, TALİP ERASLAN ÇIKMAZI, ÖZGE sk 02:00-07:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2516163)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 117., 1560., 1592., 3016., 3017., 3022., 3023., 3024., 3025., 3037. sk / OSMANGAZİ mah 3113. sk 16:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2513073)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 648., AŞIK ŞENLİK sk / YENİKENT mah 606., 662., 663., 664., 665., 666., 667., 668., 669., 670., 671., 672., 673., 674., 675., 679., 685., 703., AŞIK ŞENLİK, DOĞAN ARASLI sk 08:30-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2514231)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SULTANİYE mah 606., 621. sk DOĞAN ARASLI CADDESİ 12:30-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2514235)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 3018., 3019. sk 14:15-15:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2516089)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1592., 3012., 3014., 3021., 3025. sk 10:40-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2516087)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1592., 3012., 3014., 3021., 3025. sk 08:30-10:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2516083)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1592., 3012., 3014., 3021., 3025. sk 13:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2516088)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 263., 264., 285., AVNİ ANIL sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2516247)

- İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 3., ABDİ İPEKÇİ, MARMARA sk 15:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517574)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah 1.KÜLTÜR, ABUHAYAT, FİLİZ, KÜHEYLAN, TAŞDELEN, VEYSEL KARANİ, ÖĞÜT, İSTİSNA sk 19:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2516708)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-YEŞİLPINAR mah 3.ORTANCA, 4.BEGONYA, CANAN, COŞKUN, ERGUVAN, GONCA, MERCAN, MUHTAR CAMİİ, ORKİDE, ŞEHİT METİN KAYA sk 15:00-17:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517643)

- İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-KARADOLAP mah 1.HÜLYA, 1.KAKTÜS, 2.FULYA, 2.NERGİS, 2.PINAR, 5.MANOLYA, ABUHAYAT, AYÇİÇEK, BADEM, FİLİZ, GÜNEBAKAN, KÜHEYLAN, MUTEDİL, NANE, RÜZGAR, SAYA YOKUŞU, VEYSEL KARANİ, ÇALI, ÇIKRIK, ÖRGÜ, ÖĞÜT sk 19:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2516705)

- İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah ASALET, BADEM, BAHADIR, BERCESTE, BEYZA, CAN, DENİZ, DİVRİĞİ, EYNESİL, GÜNDOĞDU, PINAR, SEYHAN, SULTAN, SÜZER, TAHİR, TEMAŞA, UZUN, YAYLABAŞI, YILDIZTABYA, ZAMBAK, ŞAFAK sk 16:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2516546)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YAHYA KEMAL mah AKICI, BABAYİĞİT, ERDOĞAN, KIRAN, TAŞKIRAN, UÇKU, YAVUZ, ŞENKAL sk 16:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2516487)

- İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah ALAÇAM, ALPER, ALÇİN, ANZER, AS, BARIŞ, BEYAZGELİNCİK, DENİZ, DİKİLİTAŞ, EMRAH, ERDİNÇ, ERHAN, EĞRİÇINAR, KANLICA, KARADUT, KASIM ÇIKMAZI, KINA, PUSULA, RÜZGAR, SEDEF, SINIR, SOKULLU, SÜLÜN, SÜSLER, TÜZÜN, YAKUT, YAMAN, YOL, YOLCU, ÇEŞME, ÇEŞME ÇIKMAZI sk 15:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517292)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah FIRAT sk 15:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2514749)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 3.ÇİMEN, ALAKARGA, BAY SUNGUR, BAYRAKTAR, ELMABAĞ, GÜVERCİN, ÇAKAR sk 15:00-19:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517751)

- İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah BASIN EKSPRES, DEREBOYU sk 12:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517558)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MERKEZ mah AVUKAT AZİZ ÖZGÜR, BÜRÜMCÜK, SARIYER DERESİ sk 14:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517921)

- İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-REŞİTPAŞA mah EMİRGAN, TAÇ, TUNCAY ARTUN, ZERGERDAN sk 16:00-19:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517259)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BÜYÜK KILIÇLI mah LAİKLİK sk / BÜYÜK SİNEKLİ mah AKVARYUM ÇIKMAZI, AKÇA ÇIKMAZI, AKŞEMSEDDİN, BATI ÇEŞME, BORDO, BOTANİK BAHÇE, DEDEOĞLU, DOĞU ÇEŞME, GALİP, GÖKBEN, GÖKTAŞI, GÜRLER, KARA, KARABEY, MUCİT, OKÇU, PAPATYA, PTT, RAKKAS, SEBİL, TABAN DERE, TÜRKER, YASA, ZORLU VİRAJ, ÇUKURCA, ÜZGÜNLER sk 09:30-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517551)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BALABAN mah ABDİ İPEKÇİ, AHBAP, BÜYÜK ÖNDER ATATÜRK, MİMAR HAYRETTİN, RUŞEN, YETENEKLİ, YÜZÜK, İSMET İNÖNÜ, İZZETTİN sk / CUMHURİYET mah YUDUM sk / SANCAKTEPE mah ALTINÇEŞME, BİLGİN, EMEL, ERCE, ERDEM, ERENLER, EĞİTİM, FEDAKAR, GÜLDEN, PİYALE, ÇALIŞ, ÖĞÜN sk 01:00-03:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517138)

- İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 2502., 2523., OVAYENİCE sk 16:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517182)

- İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah MAÇKA sk / TEŞVİKİYE mah TEŞVİKİYE FIRIN sk 16:00-18:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2516567)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah G/68., G/69., G/70., G/72., SABRİ ÜLKER, İETT SİTE YOLU sk 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517665)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah MEVLEVİHANE sk 12:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517668)

- İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk // ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MERKEZEFENDİ mah G/68., G/69., G/70., G/72., SABRİ ÜLKER, İETT SİTE YOLU sk 15:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517680)

- İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-NURİPAŞA mah 13., 14., 15., 15/1., 22., 221., 224., 228., 229., 61/1., 61/2., 62/1., 62/2., 63., 63/2., 63/3., 63/4., 63/5., 64/3., İSA YUSUF ALPTEKİN sk 16:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2517766)

AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ 15 HAZİRAN

BEYKOZ

15:00 - 19:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: BARUTHANE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÖKSU - Sokak: NİŞANLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: BEYLERBEYİ ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: KURUÇEŞME ÇIKMAZI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: ARKBOYU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİ MAHALLE - Sokak: ZELAL ÇIKMAZI

15:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 38

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 46

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 47

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR - Sokak: 48

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ACARLAR

ÇEKMEKÖY

15:00 - 19:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: ŞİLE YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 15.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 14.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 12.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 11.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 9.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 13.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 10.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 2.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: 1.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: ÖZTÜRK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: ÖZBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: ZADE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EKŞİOĞLU - Sokak: YÜZAKI

KADIKÖY

15:00 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ZÜHTÜPAŞA - Sokak: MÜNİR NURETTİN SELÇUK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FENERBAHÇE - Sokak: FENER KALAMIŞ

KARTAL

15:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YALI - Sokak: KADİR

PENDİK

15:00 - 19:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİŞEHİR - Sokak: TAVUKÇU YOLU

15:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: MÜZİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: VEKİL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: EBRU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: SELCAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: MİNNET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KURTKÖY - Sokak: YAZGÜLÜ

SULTANBEYLİ

15:00 - 19:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: PETROL YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: DEVRİALEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: TAVUKÇU YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: LEMA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: MAHSEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: YÜCE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: KARACASU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: TASDİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: TENVİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: GEYLANİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: GÜRÜN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: HOCALAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: KUŞADASI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKŞEMSETTİN - Sokak: ÇEÇE SULTAN

10:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: DEDE EFENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: MERT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SIĞIRCIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: SOLMAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: TAVUSKUŞU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: ÖZLEM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: GAZİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: BARBAROS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: VAHİD

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMET YESEVİ - Sokak: KURUÇAY ÇIKMAZI

15:00 - 19:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: NAİF

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ABİDE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MİMAR SİNAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: KALBİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: LAHZA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: SORGUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: YELİZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ESENTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: OBA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: YEŞİLCE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: TÜZEL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: TOPTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: MENGEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: İSMİHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: GURBET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: CAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ALMUS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: HASBİHAL

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: İSHAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: ELMAÇUKURU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: İNTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MİMAR SİNAN - Sokak: PAZARKÖY

ÜMRANİYE

15:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: NAMIK KEMAL - Sokak: GÜMÜŞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: DERYALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: DİNÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: GÜLBEYAZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SEVİN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: ELMALI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇAMLIK - Sokak: SARIZEYBEK

GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ PROGRAMI

ALAŞEHİR

15.06.2020 09:00 16:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ULUDERBENT ÇİFTLİKDERE HAYITLIDERE ÖRENCİK ÇAMLIBEL BAHCEDERE SARIPINAR ALAÇATI DAĞARLAR İÇME SUYU TRAFOLARI

DEMİRCİ

TARİH BAŞLAMA SAATİ BİTİŞ SAATİ KESİNTİ NEDENİ KESİNTİDEN ETKİLENECEK BÖLGE VE SEMTLER

15.06.2020 09:00 12:00 ARIZA ONARIM BAKIM İSMAİLLER MAHALLESİ

15.06.2020 13:00 16:00 ARIZA ONARIM BAKIM MARMARACIK MAHALLESİ

GÖRDES

TARİH BAŞLAMA SAATİ BİTİŞ SAATİ KESİNTİ NEDENİ KESİNTİDEN ETKİLENECEK BÖLGE VE SEMTLER

15.06.2020 09:00 17:00 ARIZA ONARIM BAKIM ALANDAMLARI MEVKİİ, OSMANLAR MAH, CABARLAR MAH, BÖLÜKBAŞI MAH, KÖREKE MAH, KARAKEÇİLİ MAH, KARAKEÇELİ TOZLU MAH, KÜREKCİ BEKİREFE MAH, KÜREKCİ MAH, OSMANLAR MAH, KILCANLAR DEBELEK MAH, TÜPÜLER KEPEZ MAH, KIYMIK MAH, TAŞKÖPRÜ MAH, KÜREKCİ KARADİKEN MEVKİİ, KILCANLAR OVALILAR MEVKİİ, KALABAK MAH, YEŞİLYURT MAHALLESİ VE ÖZEL TRAFOLAR

KIRKAĞAÇ

TARİH BAŞLAMA SAATİ BİTİŞ SAATİ KESİNTİ NEDENİ KESİNTİDEN ETKİLENECEK BÖLGE VE SEMTLER

15.06.2020 09:00 17:00 TESİS ÇALIŞMASI HIDIRAĞA MAHALLESİ 2 SOKAK 6 SOKAK 8 SOKAK 155 SOKAK VE CİVARLARI

16.06.2020 09:0017:00 TESİS ÇALIŞMASI DEMİRTAŞ TAŞPINAR MAHALLESİ TR 1 B KOLU

SALİHLİ

TARİH BAŞLAMA SAATİ BİTİŞ SAATİ KESİNTİ NEDENİ KESİNTİDEN ETKİLENECEK BÖLGE VE SEMTLER

15.06.2020 06:00 08:00 YENİ TÜKETİCİ TESİSİ DEVREYE ALINMASI SAĞLIK MAHALLESİNE BAĞLI 181,178,177,180,179 SOKAKLAR, SALİHLİ DEVLET HASTANESNDE VE BU BÖLGEYE BAĞLI TİCARETHANELER

15.06.2020 09:00 17:00ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ÇAPAKLI MEVKİNDE BULUNAN KESKİNER ÇİFTLİĞİ, KESKİNER ÇİFTLİĞİ ARKASI TARIMSA SULAMA TRAFOLARI, ADALA TARIMSAL SULAMA TRAFOLARI, K MADENCİLİK, UMKA OTOMATİV ÖZEL TRAFOSU, ZAFER KESİNER ÖZEL TRAFOLARI VE BU BÖLGELERE BAĞLI TARIMSAL SULAMA VE TİCARETHANELER

SELENDİ

TARİH BAŞLAMA SAATİ BİTİŞ SAAT KESİNTİ NEDENİ KESİNTİDEN ETKİLENECEK BÖLGE VE SEMTLER

15.06.2020 09:00 12:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASIKARABEYLER MAHALLESİ TELLİ SOKAK

SOMA

15.06.2020 09:00 17:0A0 RIZA ONARIM BAKIM ÇERKEZ HAMİDİYE MH TAMAMI

YUNUS EMRE

TARİH BAŞLAMA SAATİ BİTİŞ SAATİ KESİNTİ NEDENİ KESİNTİDEN ETKİLENECEK BÖLGE VE SEMTLER

15.06.2020 09:00 16:00 ŞEBEKE BAKIM ÇALIŞMASI ESKİ ÜÇPINAR HATTI MURADİYE OVASI-FEVZİ ÇAKMAK MAH. OVASI TARIMSAL SULAMALAR