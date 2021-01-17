İzmir ve Çanakkale'de deprem - İşte 17 Ocak son depremler verileri...
Son deprem haberlerine yenileri eklenmeye devam ediyor. AFAD'ın 17 Ocak tarihli son depremler listesine göre, İzmir'in Çeşme ilçesinde 3.6 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. İzmir ardından Çanakkale'de de artçı bir deprem hissedildi. İşte 17 Ocak son depremler verileri...
İzmir'in Çeşme açıklarında deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli İzmir'deki depremin ayrıntıları resmi sayfasından paylaştı. İzmir ardından Çanakkale'de 3.1 şiddetinde bir artçı yaşandı.
AFAD'dan yapılan açıklamada saat 11.00'de İzmir'in Çeşme açıklarında 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.03 km. olarak açıklandı.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu.
..................TÜRKİYE VE YAKIN ÇEVRESİNDEKİ SON DEPREMLER....................
.....BÖLGESEL DEPREM-TSUNAMİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME MERKEZİ HIZLI ÇÖZÜMLERİ.....
......(YAPAY SARSINTI ANALİZİ YAPILMAMIŞTIR) Son 500 deprem listelenmiştir......
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2021.01.17 11:00:53 38.2190 25.7397 10.8 -.- 3.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.01.17 10:27:09 37.8903 27.2122 18.4 -.- 1.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.17 09:50:13 37.8885 27.1437 5.0 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.17 09:45:24 38.0745 30.4613 5.0 -.- 1.7 -.- ULUBORLU (ISPARTA) İlksel
2021.01.17 09:01:53 38.5232 39.2435 4.8 -.- 1.9 -.- GOZEBASI-(ELAZIG) İlksel
2021.01.17 07:47:13 38.6158 42.8832 5.4 -.- 1.9 -.- VAN GOLU İlksel
2021.01.17 07:36:18 37.7742 27.1183 5.3 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.17 07:29:56 37.7513 27.1650 6.0 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.17 07:24:29 37.8463 26.8502 9.8 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.17 07:01:04 37.4093 30.2907 10.5 -.- 1.7 -.- AZIZIYE-(BURDUR) İlksel
2021.01.17 06:47:49 36.9828 27.4418 12.6 -.- 2.8 -.- BODRUM (MUGLA) İlksel
2021.01.17 06:47:29 36.9765 27.4492 11.8 -.- 2.6 -.- BODRUM (MUGLA) İlksel
2021.01.17 06:03:32 37.8537 26.7982 7.0 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.01.17 05:48:00 37.8588 26.8858 6.2 -.- 2.1 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.17 05:16:02 37.9227 27.0200 26.2 -.- 1.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.17 04:45:54 37.8237 26.8763 16.9 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.17 04:03:18 35.8013 27.1875 12.2 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.01.17 03:37:53 37.7827 27.1098 4.7 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.17 03:30:14 37.7452 27.0800 5.3 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.17 03:26:28 37.8630 26.3862 5.0 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.01.17 03:13:05 37.7685 27.1448 5.3 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.17 03:09:12 39.1668 27.7857 17.6 -.- 1.1 -.- YAGMURLU-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2021.01.17 03:08:21 37.7983 26.5992 5.2 -.- 1.4 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.17 02:54:26 37.9120 26.9487 5.3 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.17 02:43:09 40.1637 31.7343 5.0 -.- 1.9 -.- SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
2021.01.17 02:39:05 41.4112 44.0378 5.0 -.- 2.3 -.- GURCISTAN İlksel
2021.01.17 02:31:18 40.6283 29.0287 5.0 -.- 1.8 -.- KOCADERE-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2021.01.17 01:45:00 34.8558 24.8120 11.3 -.- 2.5 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.01.17 01:35:51 37.7967 27.2352 14.2 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.17 01:33:48 37.7658 27.0895 4.8 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.17 01:29:38 37.7702 27.0913 5.0 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.17 01:16:44 39.1878 27.7862 5.0 -.- 1.1 -.- YAGMURLU-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2021.01.17 01:14:37 37.7125 27.1000 4.8 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.17 01:06:44 43.2945 26.9012 11.1 -.- 3.2 -.- BULGARISTAN İlksel
2021.01.17 00:38:14 37.7492 27.0732 6.1 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.01.17 00:26:38 36.9165 30.2122 5.0 -.- 1.3 -.- AVDAN-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2021.01.17 00:05:44 37.7682 27.1023 7.3 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
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