Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İzmir ve 9 ilde dolandırıcılık operasyonu! 31 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Dolandıcılık#Operasyon
İzmir ve 9 ilde dolandırıcılık operasyonu 31 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 19:55

İzmir merkezli 9 ilde, polisin düzenlediği operasyonlarda, kurdukları çağrı merkezi aracılığıyla Almanya ve İsviçre'deki yaşlı kişileri kendilerini polis ve adliye görevlisi olarak tanıtıp, toplam 88 milyon lira dolandırdıkları ileri sürülen 31 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında şüphelilerin toplam 313 milyon 387 bin liralık mal varlıklarına el konuldu.

Haberin Devamı

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, İzmir ve Aydın'da kurdukları çağrı merkezleri ile Almanya ve İsviçre'de yaşayan özellikle yaşlı kişileri dolandıran 31 şüpheli için 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İzmir ve 9 ilde dolandırıcılık operasyonu 31 gözaltı
313 MİLYON LİRALIK MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Söz konusu çağrı merkezleri ile operasyonda gözaltına alınan 31 şüphelinin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 428 mermi, Bitcoin madenciliğinin kazıma sisteminde kullanıldığı belirlenen 16 ekran, 4 işlemci ve dolandırıcılık suçundan elde edildiği ileri sürülen 1 milyon TL değerinde döviz ile birçok Almanca dokümanlar ele geçirildi. Şüphelilerin toplamda 313 milyon 387 bin TL mal varlığına da el konuldu.

Haberin Devamı

Gözaltına alınan şüphelilerin Almanya'dan kesin dönüş yapan, sınır dışı edilen ya da ana dil seviyesinde Almanca bilen kişiler olduğu bildirildi. Şüphelilerin, aradıkları yaşlı kişilere kendilerini polis ya da adliye görevlisi gibi tanıtıp, çeşitli bahanelerle para isteyerek toplam 88 milyon TL dolandıkları öne sürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

İzmir ve 9 ilde dolandırıcılık operasyonu 31 gözaltı

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Dolandıcılık#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!

Simit hangi kültüre ait: Türklere mi yoksa Yunanlılara mı ‘Yemekler ortak değerdir’

Simit hangi kültüre ait: Türklere mi yoksa Yunanlılara mı? ‘Yemekler ortak değerdir’

#Simit
Evinde 63 yerinden bıçaklanmış şekilde bulundu 50 yıl sonra yakalanan katil herkesi şaşırttı...

Evinde 63 yerinden bıçaklanmış şekilde bulundu! 50 yıl sonra yakalanan katil herkesi şaşırttı...

#Cinayet
Öğrenciyken komilik yapıyordu, bugün başbakan oldu... Rishi Sunak ve yeni dönemde İngiltereyi bekleyenler

Öğrenciyken komilik yapıyordu, bugün başbakan oldu... Rishi Sunak ve yeni dönemde İngiltere'yi bekleyenler

#Rishi Sunak

BAKMADAN GEÇME!

Simit hangi kültüre ait: Türklere mi yoksa Yunanlılara mı ‘Yemekler ortak değerdir’

Simit hangi kültüre ait: Türklere mi yoksa Yunanlılara mı? ‘Yemekler ortak değerdir’

#Simit
Evinde 63 yerinden bıçaklanmış şekilde bulundu 50 yıl sonra yakalanan katil herkesi şaşırttı...

Evinde 63 yerinden bıçaklanmış şekilde bulundu! 50 yıl sonra yakalanan katil herkesi şaşırttı...

#Cinayet
Öğrenciyken komilik yapıyordu, bugün başbakan oldu... Rishi Sunak ve yeni dönemde İngiltereyi bekleyenler

Öğrenciyken komilik yapıyordu, bugün başbakan oldu... Rishi Sunak ve yeni dönemde İngiltere'yi bekleyenler

#Rishi Sunak