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İzmir Valisi: Yangında telef olan hayvanları temin ettik, vatandaşlarımıza teslim edeceğiz

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#İzmir#Yangın#Hayvanlar
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2025 19:40

İzmir'in Ödemiş ve Seferihisar ilçelerinde orman yangınlarında zarar gören vatandaşların telef olan hayvanları ve arı kovanlarının yerine yenileri verilmeye başlandı.

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Ödemiş ilçesi Üzümlü Mahallesi'ndeki dağıtım programına katılan Vali Süleyman Elban, 29 Haziran'da Seferihisar ve 2 Temmuz'da ise Ödemiş'teki orman yangınları nedeniyle hasarların oluştuğunu söyledi.

KİRA VE EŞYA YARDIMI DESTEĞİ VERİLDİ

Yangının hemen ardından zarar gören vatandaşlara 172 bin lira kira ve eşya yardımının yapıldığını ifade eden Elban, şunları kaydetti:

İzmir Valisi: Yangında telef olan hayvanları temin ettik, vatandaşlarımıza teslim edeceğiz

"Ödemiş'te 1797 arı kovanı telef olmuştu, bugün 753'ünün dağıtımına başladık. Birkaç gün içerisinde tamamını teslim edeceğiz. Ödemiş'te 62 koyun, 28 keçi ve 2 büyükbaş telef olmuştu ve bugün teslimini yapıyoruz. Dolayısıyla Ödemiş'te birkaç gün içerisinde telef olan hayvanları ve arı kovanlarını tamamen teslim edeceğiz. İzmir'deki yangında 134 küçükbaş hayvan, 5 bin 627 arı kovanı, 2 büyükbaş hayvan telef olmuştu. Bunların tamamını temin ettik ve önümüzdeki haftaya kadar vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Büyükbaş ve küçükbaş hayvanların tamamı gebe ve inşallah kısa süre içerisinde köylülerimiz ürün almaya başlayacak."

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İzmir Valisi: Yangında telef olan hayvanları temin ettik, vatandaşlarımıza teslim edeceğiz

KONUTLARLA İLGİLİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Elban, konutlarla ilgili çalışmaların hızlıca devam ettiğini ve belirlenen takvimde konutların ihtiyaç sahiplerine teslim edileceğini dile getirerek, sorunların giderilmesiyle ilgili çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını sözlerine ekledi.

Suçıktı Mahallesi Muhtarı İrfan Üstündağ ise yangın nedeniyle 470 arı kovanın zarar gördüğünü, devletin zararı karşıladığını belirterek, devlet yetkililerine teşekkür etti.

 

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#İzmir#Yangın#Hayvanlar

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