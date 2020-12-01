İzmir Valisi Köşger, tedavisinin sona erdiğini duyurdu

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 20 Kasım’da yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından 21 Kasım’da tedaviye başlandığını sosyal medya hesabından duyurmuştu. Vali Köşger, bu kez sosyal medya hesabından koronavirüs tedavisinin sona erdiğini duyurdu. Vali Köşger’in sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Tedavi süreci dualarınızla bugün şifayla sonlanmıştır Allah’a şükür. Bu sürede telefonla arayan veya çeşitli yollarla mesaj ve şifa dileklerini yollayan tüm dostlara teşekkürlerimi sunarım. Teşekkürün büyüğü kendi canlarını hiçe sayarak hastalarına hizmet eden hekimlerimize, hemşirelerimize ve sağlık çalışanlarına tabi ki. Lütfen öncelikle kendi sağlığımız için zaruret olmadan evden çıkmayalım, çıkmak zorundaysak ’maske-mesafe-temizlik’ kuralına riayet edelim. Herkese sağlık dilerim.