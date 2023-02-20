Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İzmir Valisi Köşger duyurdu! 8 okula tahliye kararı

Güncelleme Tarihi:

#Yavuz Selim Köşger#İzmir#Okul
İzmir Valisi Köşger duyurdu 8 okula tahliye kararı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 20, 2023 19:49

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, kentte depremsellik testleri sonunda tahliyesine karar verilen son 8 okulun isimlerini ve tahliye tarihlerini açıkladı.

Haberin Devamı

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “26 derslik ve 797 öğrenci kapasiteli Aliağa Şehit Oğuz Özgür Anadolu Lisesi’nin 22.02.2023 tarihinde Şehit Bahattin Elden Anadolu İmam Hatip Lisesi’ne, 6 derslik 110 öğrenci kapasiteli Aliağa Hasbi Şengül İlkokulu’nun (A Blok) aynı tarihte Hasbi Şengül İlkokulu’na (B Blok), yine aynı tarihte 9 derslik 336 öğrenci kapasiteli Çiğli Sasalı İlkokul/Ortaokulu’nun Kaklıç İlkokulu/Ortaokulu’na, 13 derslik 309 öğrenci kapasiteli Foça Reha Necla Midilli Ortaokulu’nun yarın itibariyle Reha Necla Midilli İlkokulu’na, 17 derslik 470 öğrenci kapasiteli Kemalpaşa Armutlu Ortaokulu’nun yarın itibariyle Veli Üzümcü İlkokulu ve Armutlu İlkokulu’na” taşınacağını açıkladı.

Köşger, paylaşımının devamında, “10 derslik 150 öğrencili Kemalpaşa Halilbeyli Hatice Ali Katrancı İlkokulu’nun yarın itibariyle Aliya İzzetbegoviç Ortaokulu’na, 10 derslik 833 öğrencili Kemalpaşa Faruk Ergüden Mesleki Eğitim Merkezi’nin İbrahim Polat – Ege Seramik Meslek Lisesi ve Teknik Anadolu Lisesi’ne taşındığı ve 8 derslik 22 öğrenci kapasiteli Esrar Koman Sümen Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun (1-2 Kademe) 22.02.2023 tarihinde Urla Ayşe Hafsa Sultan Özel Eğitim Anaokulu’na” taşınacağını belirtti.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yavuz Selim Köşger#İzmir#Okul

BAKMADAN GEÇME!

Depremden etkilenen sevdiklerimize nasıl yardımcı olabiliriz Bunlar da geçecek demeyin... | 10 SORUDA Psikolojik ilk yardım

Depremden etkilenen sevdiklerimize nasıl yardımcı olabiliriz? 'Bunlar da geçecek' demeyin... | 10 SORUDA Psikolojik ilk yardım

#Deprem
Kolon kesildiği nasıl anlaşılır Vatandaş ne yapabilir 6 SORU 6 YANIT | ‘Kolonu kesik bina depremsiz de çökebilir’

Kolon kesildiği nasıl anlaşılır? Vatandaş ne yapabilir? 6 SORU 6 YANIT | ‘Kolonu kesik bina depremsiz de çökebilir’

#Deprem
Kiracı da risk tespiti isteyebilir

Kiracı da risk tespiti isteyebilir

#Deprem