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Gündem
Kadir ÖZEN/İZMİR (DHA)
Haber Giriş: 13.02.2021 - 15:16 | Son Güncelleme:

İzmir Valiliği uyardı: Dikkat! Kuvvetli yağmur bekleniyor

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İzmir Valiliği uyardı: Dikkat! Kuvvetli yağmur bekleniyor
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İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada, 14 Şubat'ta kuvvetli yağmur beklendiği, olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Deprem, sel ve son olarak hortum felaketinin yaşandığı İzmir'de Valilik, 14 Şubat Pazar günü için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın sabahtan itibaren sağanak yağışın İzmir genelinde kuvvetli (25-55 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

İzmir Valiliği uyardı: Dikkat Kuvvetli yağmur bekleniyor

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