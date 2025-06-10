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İzmir Valiliği önünde vatandaşlar ölümden döndü! O anlar kamerada: Büyük bir gürültüyle devrildi, çevredekiler kaçıştı

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#İzmir#İzmir Valiliği#Ağaç
İzmir Valiliği önünde vatandaşlar ölümden döndü O anlar kamerada: Büyük bir gürültüyle devrildi, çevredekiler kaçıştı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2025 14:43

İzmir Valiliği önünde bulunan asırlık çınar, gövdesinden kırılıp büyük bir gürültüyle devrildi. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; ağacın birdenbire devrilmesi ve o esnada çevredekilerin kaçışması yer alıyor. Belediye ekipleri, devrilen ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.

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Konak Meydanı'nda yer alan İzmir Valiliği önünde bulunan asırlık çınar, saat 09.30 sıralarında gövdesinden kırılarak büyük bir gürültüyle devrildi. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İzmir Valiliği önünde vatandaşlar ölümden döndü O anlar kamerada: Büyük bir gürültüyle devrildi, çevredekiler kaçıştı

Görüntülerde; ağacın birdenbire devrilmesi ve o esnada çevredekilerin kaçışması yer alıyor. Belediye ekipleri, devrilen ağacın kaldırılması için çalışma başlattı.

İzmir Valiliği önünde vatandaşlar ölümden döndü O anlar kamerada: Büyük bir gürültüyle devrildi, çevredekiler kaçıştı

'YAKLAŞIK 120 YILLIK BİR ÇINAR AĞACIYDI'

Ayakkabı boyacısı Ali Demirdelen (55), "Ağaç, daha erken saatte devrilseydi, çok kötü olabilirdi. Yakında polis aracı vardı, çektiler. Ağaç devrilince, çevredeki esnaflar koşup, altında kalan biri var mı diye kontrol ettik.

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İzmir Valiliği önünde vatandaşlar ölümden döndü O anlar kamerada: Büyük bir gürültüyle devrildi, çevredekiler kaçıştı

Allah'tan kimse yoktu. Tarihi bir ağaçtı. Eski Türk filmlerinde, bu ağacı görebiliriz. Saat kulesi, valilik binası ve bu ağaç vardı. Yaklaşık 120 yıllık bir çınar ağacıydı" dedi.

İzmir Valiliği önünde vatandaşlar ölümden döndü O anlar kamerada: Büyük bir gürültüyle devrildi, çevredekiler kaçıştı

Evli, 2 çocuk babası kafe işletmeci Emrah Mansur (40), "Bu çınar ağacının geçmişi çok eskiye dayanıyor. Kökleri, Hisar önüne kadar gidiyordu. Gölgesinden yararlandığımız bir ağaçtı. Devrilince, altında kalan oldu mu diye kontrol ettik. Tarihi çınarın devrilmesi bizi üzdü. Rutin bakımı yapılıyordu" diye konuştu.

İzmir Valiliği önünde vatandaşlar ölümden döndü O anlar kamerada: Büyük bir gürültüyle devrildi, çevredekiler kaçıştı

 

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#İzmir#İzmir Valiliği#Ağaç

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