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İzmir uçağında powerbank alarmı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Uçak#Powerbank
İzmir uçağında powerbank alarmı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2026 10:40

Ankara-İzmir seferini yapmaya hazırlanan Pegasus Havayolları’na ait uçakta kalkış öncesi yolculardan birine ait olduğu tespit edilen taşınabilir şarj cihazı (powerbank) duman çıkarmaya başladı. Olay nedeniyle uçak taksi yolu üzerinde dururken yolcular uçaktan tahliye edildi.

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Edinilen bilgiye göre; Pegasus Havayolları’na ait uçak kuyruk tescilli uçağı İzmir seferini yapmak üzere Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan yolcu alımını tamamladı. Uçak kalkış için pist başına ilerlediği sırada yolculardan birine ait taşınabilir şarj cihazı duman çıkarmaya başladı. Bunun üzerine uçağın pilotu Esenboğa Hava Trafik Kontrol Kulesiyle irtibata geçerek durumu bildirdi ve taksi yolu üzerinde durdu.

İzmir uçağında powerbank alarmı

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Uçakta bulunan yolcular tahliye edilirken, olayda yaralanan olmadı. Daha önce Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) uçuş güvenliğini tehlikeye sokan taşınabilir şarj cihazlarının uçaklarda şarj edilmesinin yasaklandığını duyurmuştu. 

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BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada "Ankara Esenboğa Havalimanımızda, İzmir'den kalkış yapan PGT92BP kodlu uçak, yangın olduğu ve slide (kaydırak) açtığını, tam destek istediğini bildirdi. Uçak içinde bulunan bir çantadaki powerbank'in çıkarttığı bir yangın olduğu, kabin içinde halojen ile söndürüldüğü pilot tarafından itfaiye ekiplerine bildirilmiş. Dış müdahaleye gerek kalmadan, durum kontrol altına alınmıştır." denildi.

 

 

 

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#İzmir#Uçak#Powerbank

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