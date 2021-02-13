İzmir tufanı: 18 kişi yaralı

UĞULTU SESİYLE BAŞLADI

Korcan Karar (6 yıldır Alaçatı’da yaşayan ve hortuma şahit olan gazeteci): Dün akşam saat 21.20’de evde oturduğumuz sırada bir uğultu sesi duyduk. Daha sonra giderek yükselen ve hiç alışık olmadığımız bir rüzgâr sesi duyuldu. Gazetecilik refleksiyle hemen dışarıya çıktım. Hava yağmurluydu, baktım şimşek çakıyor. Etraf da aydınlanınca hortumu hissettim. Arkasından geldiği yöne baktım. Alaçatı Port’un 750 metre ilerisinde oturuyorum. Hemen arabama bindim. Görüntüleri çektim. Deprem ve selin ardından ilk kez hortum yaşadık. Bu sefer ucuz atlattık.

(Kiremitler ok gibi saplandı)

2 TONLUK ARAÇ HAVALANDI

Metin Oktay Tava: Buralarda görmediğimiz şeyler oldu, tsunami, deprem... Ülkemiz son dönemde çok büyük felâketler yaşıyor. 2 tonluk arabaların havalanıp sağa sola fırlaması bizleri çok şaşırttı. Yurtdışında gördüğümüz şeyleri ülkemizde görmek üzücü. Bizim evin çatısında hasar var ama genelde diğer evlerde çok daha fazla hasar oluştu.

Buralarda görmediğimiz şeyler oldu, tsunami, deprem... Ülkemiz son dönemde çok büyük felâketler yaşıyor. 2 tonluk arabaların havalanıp sağa sola fırlaması bizleri çok şaşırttı. Yurtdışında gördüğümüz şeyleri ülkemizde görmek üzücü. Bizim evin çatısında hasar var ama genelde diğer evlerde çok daha fazla hasar oluştu. Aybeniz Polat: Evimin önüne bir araç düştü, sahile gittiğimde de teknelerin battığını gördüm.

(Otomobiller uçtu)

BURADA CİDDİ HASAR VAR

Ceylin Sakbaş: Gece merak edip geldim, dışarıdan baktım. Evimin çatısı uçmuş, camların hepsi kırılmış. Sabah da evin içini kontrol ettim. Kardeşimin odası çok kötü durumdaydı. Kepenkler, odanın içindeki dolaba kadar girmiş. Ciddi hasar var. Şaşırdım ve çok korktum. Buraya yazları geliyorum. Ama kışın da geldiğim oluyordu.

Gece merak edip geldim, dışarıdan baktım. Evimin çatısı uçmuş, camların hepsi kırılmış. Sabah da evin içini kontrol ettim. Kardeşimin odası çok kötü durumdaydı. Kepenkler, odanın içindeki dolaba kadar girmiş. Ciddi hasar var. Şaşırdım ve çok korktum. Buraya yazları geliyorum. Ama kışın da geldiğim oluyordu. Tuncer Vardarcı: Burada arkadaşlarımın evi var. Geceden beri takip ediyoruz. İnanılmayacak bir şey yaşandı burada. Sabah olunca gördüklerime şaşırdım. İnanılacak gibi değil. ABD’de evler uçuyor ama onlar karton evler. İklim değişikliğini görüyoruz. Bu olay, baharda olsaydı herkes balkonda olurdu. Daha kötü olaylar yaşanabilirdi.

(Ağaçlar söküldü)

UÇAK DÜŞTÜ SANDIK