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Fevzi KIZILKOYUN / İZMİR
Haber Giriş: 01.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

İzmir sokakta geceledi

Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
İzmir sokakta geceledi
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Tarihinin en büyük depremiyle sarsılan İzmir, geceyi dışarıda geçirdi.

Büyük depremden sonra devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle korkudan evlerine dönemeyen İzmirliler, parklarda, sokaklarda sabahladı. Evleri hasar gören veya yıkılan aileler için Bornova Âşık Veysel Parkı ve Ege Üniversitesi yerleşkesi içerisinde çadırkentler kuruldu. Dışarıda kalan aileler bu çadırlara yerleştirildi.

İzmir sokakta geceledi

Evlerine dönemeyen birçok İzmirli de parklarda kendi imkânlarıyla kurdukları kamp çadırlarında veya ağaç altlarında battaniyelere sarılarak geceyi geçirdi. Seferihisar’da depremden sonra oluşan tsunami nedeniyle sahile yakın evlerde oturan birçok İzmirli de ikinci bir tsunami endişesiyle evlerine geçemedi.

EN ACI BEKLEYİŞ

İzmir sokakta geceledi
Fotoğraf: DHA

Dört kızı Rızabey Apartmanı enkazı altında kalan anne Nilay Yücel, çocuklarının oyuncağına sarılarak umutla bekliyor.

İzmir sokakta geceledi
Fotoğraf: Levent KULU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da çalışmaları denetlediği Rızabey Apartmanı’ndaki arama kurtarma çalışmaları gece boyunca sürdü.

İzmir sokakta geceledi

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Fevzi Kızılkoyun
Fevzi Kızılkoyun
fkizilkoyun@hurriyet.com.tr
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