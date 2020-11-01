İzmir sokakta geceledi

Büyük depremden sonra devam eden artçı sarsıntılar nedeniyle korkudan evlerine dönemeyen İzmirliler, parklarda, sokaklarda sabahladı. Evleri hasar gören veya yıkılan aileler için Bornova Âşık Veysel Parkı ve Ege Üniversitesi yerleşkesi içerisinde çadırkentler kuruldu. Dışarıda kalan aileler bu çadırlara yerleştirildi.

Evlerine dönemeyen birçok İzmirli de parklarda kendi imkânlarıyla kurdukları kamp çadırlarında veya ağaç altlarında battaniyelere sarılarak geceyi geçirdi. Seferihisar’da depremden sonra oluşan tsunami nedeniyle sahile yakın evlerde oturan birçok İzmirli de ikinci bir tsunami endişesiyle evlerine geçemedi.

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Fotoğraf: DHA

Dört kızı Rızabey Apartmanı enkazı altında kalan anne Nilay Yücel, çocuklarının oyuncağına sarılarak umutla bekliyor.

Fotoğraf: Levent KULU

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da çalışmaları denetlediği Rızabey Apartmanı’ndaki arama kurtarma çalışmaları gece boyunca sürdü.