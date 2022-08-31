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İzmir-Selanik seferleri başlıyor

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#İzmir#Selanik#Sefer
İzmir-Selanik seferleri başlıyor
Yorgo KIRBAKİ
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2022 07:00

Ege’nin iki yakası arasında İzmir-Selanik feribot seferleri de başlıyor. Eylülde başlayacak seferler, haftada bir düzenlenecek.

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2011 yılından beri gündemde olan, ancak bir türlü gerçekleştirilemeyen Selanik-İzmir arasındaki feribot seferlerinin eylül ayı içinde başlayacağı belirtildi. ‘Levante Ferries’ denizcilik firmasına ait ‘Smyrna di Levante’ feribotunun Selanik-İzmir seferlerine eylül ayının ilk yarısında başlaması ve ekim başlarına kadar Midilli adasına da uğraması planlanıyor. Ancak seferlerin ne zaman başlayacağı konusunda henüz kesin bir tarih yok. Uzunluğu 160, genişliği 23 metre olan ‘Smydrna di Levante’ 55 TIR ve 930 yolcu kapasiteli. Yolculuk süresi ise 12-13 saat olacak.

İzmir-Selanik seferleri başlıyor

BİLET FİYATLARI HESAPLI OLACAK

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‘Levante Ferries’ firması yetkilileri ‘grtimes’ haber sitesine, seferlerin başlaması için gerek Selanik, gerekse İzmir limanlarındaki teknik sorunların aşıldığını, yolcu ve araç bilet fiyatlarının da ‘hesaplı’ olacağını söyledi. Meriç’teki Türk-Yunan sınırından yılda 40 bin TIR geçtiğini kaydeden firma yetkilileri, Selanik-İzmir feribot seferleri sayesinde, sürücülerin sınırda saatlerce beklemek zorunda kalmayacağını ve 900 kilometrelik yakıt tasarrufu yapacaklarını belirtti. Haftada bir kez gerçekleşecek seferlerin, cazip gelmesi için de turizm paketleri hazırlanacağı belirtildi.

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#İzmir#Selanik#Sefer

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