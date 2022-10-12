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İzmir-Selanik seferleri başladı! Ege’de dostluk feribotu

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#Selanik#Türkiye#Yunanistan
İzmir-Selanik seferleri başladı Ege’de dostluk feribotu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2022 07:00

Ege’de Atina’dan gerginliği arttırıcı adımlar gelirken bir yandan da iki yaka dosluk hattıyla bağlandı. Yunanistan’ın Selanik kenti ile İzmir arasında düzenlenen seferler kapsamında ilk feribot geldi.

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İZMİR ile Selanik arasındaki feribot seferleri başladı. İlk sefer, Levante Ferries şirketine ait ‘Smyrna di Levante’ adlı feribotla Selanik’ten İzmir’e yapıldı. 300 araç ve 948 yolcu taşıma kapasitesine sahip feribot, Selanik’ten önceki gün saat 17.00’de yola çıktı ve dün sabah saat 08.00’de İzmir Limanı’na demirledi. Seferde toplam 119 yolcu, 5 araç, 2 TIR ve 1 motosiklet yer aldı. Feribot, İzmir-Selanik seferleri ile Türkiye ve Yunanistan’ı birbirine bağlıyor. Feribot salı, perşembe, pazar günleri İzmir’den Selanik’e saat 19.00’da geri dönecek. Selanik-İzmir arasındaki seferlerin 13 saat sürmesi bekleniyor.

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KİŞİ BAŞI 81 EURO

Sefer ücretlerinin kişi başı 81 Euro’dan başladığı belirtildi. Ege’nin iki yakasını buluşturan seferler ile karşılıklı ticaret ve turizm alanlarında kazanç sağlanması hedefleniyor.

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İzmir-Selanik seferleri başladı Ege’de dostluk feribotu

İKİ ÜLKE İÇİN DE ÖNEMLİ

İlk feribot seferi için düzenlenen törende konuşan Ticaret Bakanlığı Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Karakaş, hattın Türkiye ve Yunanistan için önemine dikkat çekti. Selanik ve İzmir’in bağlanmasının turizm ve ticarette yeni fırsatlar yarattığını vurgulayan İzmir Yunanistan Başkonsolosu Despoina Balkiza da karayoluna alternatif bu rotayla yolcu ve mal taşımacılığının kolaylaşacağını söyledi.

İzmir-Selanik seferleri başladı Ege’de dostluk feribotu

'YOLCULUK HARİKAYDI'

FERİBOTTAN inen yolculardan Mehmet Berberoğlu, “Yunanistan’a turistik amaçlı gittim. Atatürk’ün evinin de bulunduğu Selanik müthiş bir şehir. Karayolu ile uzun bir yolculuktu. Dönüşte deniz yolunu tercih ettim. Feribotla yolculuk harikaydı” dedi. Feribotun kaptanı Christos Moraitis de yolculuklarının çok iyi geçtiğini belirterek, “Türk ve Yunan yolcularımızı feribot seferlerimizi kullanmaya bekliyoruz” diye konuştu.

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