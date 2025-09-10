İzmir şehitleri uğurlandı... Ağlamayın abim kızar

Haberin Devamı

Şehit 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir (52) ve polis memuru Hasan Akın’ın (36) Türk bayrağına sarılı naaşları, cenaze araçlarıyla Gaziemir ilçesindeki 15 Temmuz Şehitler Camisi’ne getirildi. Öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, şehitlerin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, AK Parti, MHP ve İYİ Parti’li bazı milletvekilleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Sahil Güvenlik Hava Komutanı Tuğamiral Ertuğrul Şerbetci ile askeri erkan, siyasi partilerin temsilcileri ile meslektaşları katıldı.





‘ŞEHİTLER ÖLMEZ’

Şehit polis memuru Hasan Akın’ın tabutunun başında ailesi, “Şehitler ölmez, Peygamber efendimize komşu olsunlar” diye ağıt yaktı. Erkek kardeşi ise, “Abim ölmedi, şehit oldu. Bu kadar ağladığınızı görse kızardı” dedi. Akın’ın iki kızı da babalarının tabutunun başına gelerek vedalaştı. Cenaze namazlarının kılınmasının ardından şehitlerin naaşları, dualar eşliğinde tören mangası tarafından cenaze araçlarına taşındı. Şehit Aydemir’in naaşı Bornova ilçesindeki Işıkkent Polis Şehitliği’nde, şehit Akın’ın naaşı ise Urla ilçesindeki Ova Mezarlığı’nda defnedildi.