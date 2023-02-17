'İzmir Şehir Hastanesi faylar arasında inşa edildi' iddiasına yanıt

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DEÜ DAUM Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir'in bazı bölgeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Karşıyaka'da diri fay olduğuna dair haberler gördüğünü belirten Prof. Dr. Sözbilir, "Öncelikle şunu belirtmem gerekiyor. Karşıyaka, Bostanlı ve Mavişehir'den diri fay geçmez. Bu 3 semtin deprem açısından problemi, zemin ve yapı stoku kalitesiyle ilgilidir. Biz DEU-DAUM merkezi olarak yerleşim yerinden geçen İzmir Fayı, Seferihisar Fayı, Gülbahçe Fayı, Yağcılar Fayı, Gümüldür Fayı, Kemalpaşa Fayı, Dağkızılca Fayı, Tuzla Fayı, Mordoğan Fayı, Güzelhisar Fayı, Bergama Fayı, Tire Fayı, Kiraz Fayı, Dikili Fayı, Yeni Foça Fayı ve Zeytindağ Fayı gibi fayları 1/25 bin ölçekte haritalamasını tamamlamış bulunuyoruz. Bu fayların birçoğunun da kent merkezinden geçen kısımlarını 1/1000 ölçeğinde imar haritaları üzerine aktarmış ve fay sakınımı bandı açısından değerlendirmiş bulunmaktayız" dedi.

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