İzmir Seferihisar'da deniz suyu 25 metre çekildi! 'Korkulacak bir şey yok'

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Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi'nde meydana gelen deniz çekilmesi, 30 Ekim 2020'de yaşanan büyük deprem ile tsunamiyi hatırlattı. Bazı yerlerde 25 metreyi bulan çekilme nedeniyle iskeleler karada kaldı, deniz yüzeyinde adacıklar oluştu. DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, tedirginlik yaratan çekilmeye ilişkin konuştu.

"TSUNAMİYLE HERHANGİ BİR BAĞLANTISI YOK"

Çekilmenin sert esen poyrazla ilgili olduğunu söyleyen Prof. Dr. Yaşar, deprem ya da tsunamiyle herhangi bir bağlantısı olmadığının altını çizdi. Prof. Dr. Yaşar, "Denizde 2 gündür ciddi bir çekilme var. Yalnızca burada değil; Balıkesir Burhaniye'den Muğla'ya kadar olan kesimde ciddi çekilme var. Bunun nedeni poyrazdır. Çünkü çok sert esiyor. 4-5 günden beri Ege'de ciddi bir fırtına var. Kuzeyli rüzgarlar suyu kuzeyden alıp, güneye doğru ittiriyor. Su, Libya ve Tunus'a doğru itiliyor" dedi.

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Toplumda derin bir tsunami korkusu olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Yaşar, deniz çekilmesinin her yıl şubat, mart aylarında yaşandığını belirterek, doğadan korkmamak gerektiğini söyledi. Aynı çekilmenin en sertinin 2022 yılında yaşandığını açıklayan Prof. Dr. Yaşar, "Bunun tek nedeni; poyrazın uzun süre esmesidir. Herhalde 2 gün daha esecek. Pazar gününden sonra deniz yavaş yavaş yerine gelir" diye konuştu.

"BUNLAR DOĞAL OLAYLAR"

Deniz çekilmesinin 30 Ekim 2020'de Seferihisar'da meydana gelen tsunamiyle herhangi bir benzerliği olmadığını anlatan Prof. Dr. Yaşar, "Tsunamiden önce deprem olur. Geçtiğimiz İzmir Sakız depreminde Seferihisar'ı su bastı. Yaklaşık 1 metre sular yükseldi. Bunlar doğal olaylar. Burada Japonya'da gördüğümüz gibi devasa tsunami olmaz. Tsunamiyi kesen bir sürü adacık var. Korkulacak bir şey yok. Denizin çekilmesi farklıdır. Poyraz estiğinde şiddetli sular, 70-80 santimetre kadar çekilir. Kıyı çizgisi en az 60 santimetre çöktü, su çekildi. Lodosta bunun tam tersi olur ve sular yükselir. Bunlar, tamamen meteorolojik olaylarla ilgilidir. Depremle ilişkilendirmeye çalışıyorlar ama ilgisi yok. Deprem farklı, sonrasındaki tsunami farklıdır" dedi.