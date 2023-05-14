İZMİR SEÇİM SONUÇLARI 2023 | İzmir seçim sonuçları oy oranları ve oy sayısı 2023

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İzmir seçim sonuçları 2023 son durum, oy sayısı ve açılan sandık sayısı milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. Türkiye’nin en kalabalık nüfusuna sahip olan illerinden birisi olan İzmir seçim sonucu, Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekilliği sonuçları kapsamında araştırılıyor. Cumhurbaşkanlığı için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışırken milletvekilliğinde birçok parti oy pusulasında yer alıyor. Peki, 2023 İzmir seçim sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte İzmir seçim sonuçları oy oranları ve oy sayısı 2023!

İZMİR SEÇİM SONUÇLARI 2023

İzmir'de toplam 3 milyon 444 bin 508 seçmen 9 bin 877 sandıkta oy kullandı.

CUMHURBAŞKANI SEÇİMİ İZMİR SONUÇLARI

Sandıkların yüzde 36.66'sı açıklandı.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN: Yüzde 32.62

MUHARREM İNCE: Yüzde 0.63

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KEMAL KILIÇDAROĞLU: Yüzde 61.99

SİNAN OĞAN: Yüzde 4.77

MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ İZMİR SONUÇLARI

İzmir'de milletvekili seçiminde sandıkların yüzde 8.84'i açıldı.

Cumhur İttifakı: Yüzde 33.82

Millet İttifakı: Yüzde 52.09

Emek ve Özgürlük İttifakı: Yüzde 7.66

ATA İttifakı: Yüzde 1.14

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: Yüzde 0.21

İzmir seçim sonuçları 2023 İÇİN TIKLAYIN

4.9 MİLYON ‘İLK OY’UNU KULLANDI

Yurtiçi ve yurtdışındaki toplam seçmen sayısı 64 milyon 113 bin 941. 18 yaşını dolduran 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy kullandı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci tura kalması halinde ilk kez oy kullanacak seçmen sayısına 2 bin 435 yeni seçmen daha eklenecek.

SEÇMENLERİN % 50.6’SI KADIN

60 milyon 697 bin 843 yurtiçi seçmenin 30 milyon 710 bin 790’ını (yüzde 50.6) kadınlar, 29 milyon 897 bin 53’ünü (yüzde 49.4) erkekler oluşturuyor. Yurtiçinde ortopedik ve görme engelli seçmen sayısı 989 bin 543, 75 yaş ve üzeri seçmen sayısı 3 milyon 180 bin 802. Cezaevindeki seçmen sayısı 53 bin 172.