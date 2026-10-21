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İzmir sahilinde laf atma kavgası: Kulağını ısırarak kopardı

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#İzmir#Laf Atma#Kulağı Kopma
İzmir sahilinde laf atma kavgası: Kulağını ısırarak kopardı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2026 08:18

İzmir Konak'ta ailesiyle oturan bir kişi, laf atma tartışması sonrası darbedilerek kulağından ısırıldı. Sol kulağının bir kısmı kopan yaralı hastaneye sevk edilirken, polis olay yerinden hızla uzaklaşan şüphelinin peşine düştü.

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Olay, saat 22.00 sıralarında Konak Mahallesi Konak Sahili'nde meydana geldi. Ailesiyle sahilde oturan Güney D., kendilerine laf atan şüpheliyle tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda şüpheli, darbettiği Güney D.’nin kulağını da ısırdı.

İzmir sahilinde laf atma kavgası: Kulağını ısırarak kopardı

Şüpheli hızla olay yerinden kaçarken acı içerisinde inleyen şüphelinin sol kulağının bir parçasının koptuğu anlaşıldı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kulağı kopan Güney D.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

İzmir sahilinde laf atma kavgası: Kulağını ısırarak kopardı

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Kopan kulak parçası, aile üyeleri ve polisin aramasına rağmen bulunamadı. Yaralı Güney D., ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, kaçan şüphelinin kimliğini tespit edip yakalamak için çalışma başlattı.

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#İzmir#Laf Atma#Kulağı Kopma

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