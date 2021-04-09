İzmir Posta Kodu kaçtır? İzmir ili ve ilçelerinin Posta Kodları

İzmir Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olarak karşımıza çıkar. 30 ilçesi bulunmaktadır ve 30 ilçenin posta kodları birbirinden farklıdır.

İzmir Posta Kodu Kaçtır?

Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olan İzmir'in posta kodu 35000'dir. İzmir şehri sınırları içerisinde yer alan 30 ilçenin ve bu ilçelere bağlı olan mahallelerin posta kodları birbirinden farklıdır. Adres bilgilerini verirken ya da başka konularda sorun yaşamamak adına herkesin yaşadığı bölgenin posta kodunu bilmesi gerekir. İşte İzmir ilçelerinin posta kodları...

İzmir İlçelerinin Posta Kodu Kaçtır?

Aliağa - 35800

Balçova - 35330

Bayındır - 35840

Bayraklı - 35540

Bergama - 35715

Beydağ - 35790

Bornova - 35080

Buca - 35390

Çeşme - 35937

Çiğli - 35640

Dikili - 35985

Foça - 35683

Gaziemir - 35410

Güzelbahçe - 35310

Karabağlar - 35140

Karaburun - 35960

Karşıyaka - 35600

Kemalpaşa - 35737

Kınık - 35990

Konak - 35220

Menderes - 35479

Menemen - 35667

Narlıdere - 35320

Ödemiş - 35753

Seferihisar - 35465

Selçuk - 35925

Tire - 35910

Torbalı - 35870

Urla - 35430

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