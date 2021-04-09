İzmir Posta Kodu kaçtır? İzmir ili ve ilçelerinin Posta Kodları
Türkiye'de her ilin ve ilçenin sahip olduğu bir posta kodu vardır. Bu posta kodlarına hayatımızın her bölümünde ihtiyacımız olur. Bu yüzden de insanların yaşadıkları bölgelerin posta kodlarını bilmesi önemlidir. Peki, İzmir ilinin ve ilçelerinin posta kodları kaçtır? İşte bu konu hakkında tüm öğrenilmesi gerekenler.
İzmir Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olarak karşımıza çıkar. 30 ilçesi bulunmaktadır ve 30 ilçenin posta kodları birbirinden farklıdır.
İzmir Posta Kodu Kaçtır?
Türkiye'nin üçüncü büyük şehri olan İzmir'in posta kodu 35000'dir. İzmir şehri sınırları içerisinde yer alan 30 ilçenin ve bu ilçelere bağlı olan mahallelerin posta kodları birbirinden farklıdır. Adres bilgilerini verirken ya da başka konularda sorun yaşamamak adına herkesin yaşadığı bölgenin posta kodunu bilmesi gerekir. İşte İzmir ilçelerinin posta kodları...
İzmir İlçelerinin Posta Kodu Kaçtır?
Aliağa - 35800
Balçova - 35330
Bayındır - 35840
Bayraklı - 35540
Bergama - 35715
Beydağ - 35790
Bornova - 35080
Buca - 35390
Çeşme - 35937
Çiğli - 35640
Dikili - 35985
Foça - 35683
Gaziemir - 35410
Güzelbahçe - 35310
Karabağlar - 35140
Karaburun - 35960
Karşıyaka - 35600
Kemalpaşa - 35737
Kınık - 35990
Konak - 35220
Menderes - 35479
Menemen - 35667
Narlıdere - 35320
Ödemiş - 35753
Seferihisar - 35465
Selçuk - 35925
Tire - 35910
Torbalı - 35870
Urla - 35430
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