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AYDIN (İHA)
Haber Giriş: 24.10.2020 - 10:24 | Son Güncelleme:

İzmir polisinden kaçan otomobili Kuşadası polisi yakaladı

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İzmir polisinden kaçan otomobili Kuşadası polisi yakaladı
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İzmir’in Selçuk ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan otomobil Kuşadası polisi tarafından kıskıvrak yakalandı. Durdurulan otomobil hacizli yakalaması çıkarken sürücüsü de alkollü çıktı.

Olay, 01.30 sıralarında Türkmen Mahallesi Rıza Saraç Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil İzmir’in Selçuk ilçesinde polisin 'dur ihtarına uymayıp kaçtı. Kuşadası polis ekiplerine haber veren Selçuk polisleri aracın peşini bir an olsun bırakmadı. 25 kilometre sonunda Kuşadası’nda Kuştur polis noktasına gelen otomobil burada da 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya devam etti. Otomobil ara sokaklara girerek izini kaybettirmek istedi fakat Kuşadası polisi peşini bırakmadı. Gitmesi muhtemel olan her ara sokağı tutan ekipler 10 dakikalık kovalamaca sonrası Rıza Saraç Caddesi üzerinde otomobili durdurmayı başardı. Yapılan sorgulamada kaçan aracın hacizli yakalaması bulunduğu öğrenildi. Yapılan testte ise sürücü B.P.’nin 133 promil alkollü olduğu öğrenildi.

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