İzmir operasyonunda 14 tutuklama

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Operasyon kapsamında tutuklananların isimleri şöyle: Şükrü Çelikyürek, Turan Yalçın, Şentürk Aktaş, Gürol Bafra, Nuh Aslan, Hüseyin Bülbül, Ali Osman Yılmaz, Burhan Kandemir, İzzet Çırakoğlu, Muzaffer Emre Sakarya, Mustafa Ali Altaş, Muhammet Tayfur Uzun ve Mahmut Can Bayoğlu.

CEMALETTİN HABERDAR ADLİYE'DE



Öte yandan yazılı ifade dosyası ve beraberinde avukatıyla polise teslim olduğu öğrenilen Cemalettin Haberdar, saat 19.30 sıralarında Bayraklı'daki Adiye Sarayı'na getirildi. Mahkumların girdiği nezaret kapısından adliyeye alınan Haberdar, savcılık tarafından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.14 şüpheli hakkında tutuklama kararı veren gündüz nöbetçi olan 7.Sulh Ceza Mahkemesi hakimi, mesai saati dolduğu gerekçesi ile Cemalettin Haberdar'ın ifadesinin akşam nöbetçi mahkemesi tarafından alınmasını istedi.