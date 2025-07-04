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İzmir Ödemiş'teki yangın hayalet köye dönüştürdü! 'Üzerimizdeki elbiselerle kaldık, tam bir kaostu'

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#İzmir#Ödemiş#Orman Yangını
İzmir Ödemişteki yangın hayalet köye dönüştürdü Üzerimizdeki elbiselerle kaldık, tam bir kaostu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 04, 2025 17:31

İzmir'in Ödemiş ilçesinde önceki gün çıkan orman yangını nedeniyle 40 haneli Tosunlar Mahallesi'nde neredeyse tüm yapılar kullanılamaz hale geldi. Orman yangını 40 haneli mahalleyi "hayalet köy"e dönüştürdü

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Tosunlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 2 Temmuz'da akşam saatlerinde çıkan yangın, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen bölgedeki şiddetli rüzgarın etkisiyle genişledi.

Yayılan yangın, tahliye edilen Suçıktı, Tosunlar, Üzümlü, Ortaköy ve Karadoğan mahallelerindeki ev ve ağıllarda hasara neden oldu.

İzmir Ödemişteki yangın hayalet köye dönüştürdü Üzerimizdeki elbiselerle kaldık, tam bir kaostu

Yangın nedeniyle Suçıktı Mahallesi'ndeki evde yalnız yaşayan yatağa bağımlı İbrahim Erkan (81) hayatını kaybederken, alevlere müdahale sırasında Konya'nın Ilgın ilçesinden gelen dozer operatörü İbrahim Demir şehit oldu, aynı bölgede görev yapan orman işçisi Ragıp Şahin de yaralandı.

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Yangının başladığı 200 nüfuslu 40 haneli Tosunlar Mahallesi'nde neredeyse tüm yapılar kullanılamaz hale geldi.

İzmir Ödemişteki yangın hayalet köye dönüştürdü Üzerimizdeki elbiselerle kaldık, tam bir kaostu

Yangın nedeniyle siyah bir örtünün hakim olduğu bölgeye gelen mahalle sakinleri, evlerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.

Yangın nedeniyle adeta "hayalet köy"e dönüşen bölge havadan görüntülendi.

40 YILLIK BİRİKİMİMİZ GİTTİ

Mahalle sakinlerinden 57 yaşındaki Mustafa Keskin, yangının ilk aşamasında eşiyle arıları kurtarmaya çalıştıklarını söyledi.

İzmir Ödemişteki yangın hayalet köye dönüştürdü Üzerimizdeki elbiselerle kaldık, tam bir kaostu

Keskin, 80 kovandan sadece 4'ünü kurtarabildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yangın ortamı tam bir kaostu. Hiçbir şeyimiz kalmadı, hayvanlarımız telef oldu. Yangının ardından üzerimizdeki elbiselerle kaldık. 40 yıllık birikimimiz gitti. Kendi yetiştirmiş olduğumuz ürünlerimiz tamamı telef oldu. 30 yıllık zeytin ağaçlarım vardı, onlar yandı. Şu an yapacak hiçbir şeyimiz kalmadı, üzüntülüyüz."

Mahalle sakinlerinden 32 yaşındaki Yakup Avcı da evinin yandığını ifade ederek, "İnsanın bir şeyi kaybolduğunda nasıl hissederse şu an öyle hissediyoruz. Durum berbat, hayvanlarımız ölmüş, içimiz buruk. Yaşamaya devam ediyoruz ama halimiz kötü." diye konuştu.

İzmir Ödemişteki yangın hayalet köye dönüştürdü Üzerimizdeki elbiselerle kaldık, tam bir kaostu

HAYALET KÖY GİBİ OLDU

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Yangın nedeniyle tahliye edilen Karadoğan Mahallesi Muhtarı Levent Köymen ise yangının rüzgarın etkisiyle evlerine ulaştığını söyledi.

Bunun üzerine evleri tahliye ettiklerini belirten Köymen, "Köyümüz bir hayalet köy gibi oldu. Buralar atamızın toprakları. Onlarca ev durulmayacak vaziyette. İşimiz zor, kimsenin başına böyle bir yangın gelmesin." dedi.

Mahalle sakinlerinden 34 yaşındaki Aziz Bağcı ise yangının çocukluğunun geçtiği mahalledeki hatıralarını da yaktığını anlatarak, tek tesellinin canlarını kurtarmak olduğunu vurguladı.

68 yaşındaki Ahmet Kesen de yaklaşık 800 litrelik zeytinyağının kullanılmaz hale geldiğini ifade etti.

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#İzmir#Ödemiş#Orman Yangını

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