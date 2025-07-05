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İzmir Ödemiş yangınında bir tek orası yanmadı! Yangından böyle korumuş: Emeğimin karşılığını aldım

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#İzmir#Ödemiş#Orman Yangını
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2025 17:58

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangınında bir bahçe, siyah örtüyle kaplanan bölgede yanmamış olmasıyla dikkati çekiyor. Bahçenin sahibi Ahmet Türk, arazisini yangından nasıl koruduğunu anlattı.

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Tosunlar Mahallesi'nde 2 Temmuz'da çıkan orman yangını İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen şiddetli rüzgarın etkisiyle yayıldı.

Tahliye edilen Suçıktı, Tosunlar, Üzümlü, Köseler ve Karadoğan mahallelerindeki ev, ağıl ve tarım arazilerinde hasara neden olan yangında, Karadoğan'daki yaklaşık 4 dönümlük zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu bahçenin alevlerden etkilenmemesi dikkati çekti.

İzmir Ödemiş yangınında bir tek orası yanmadı Yangından böyle korumuş: Emeğimin karşılığını aldım

"EMEĞİMİN KARŞILIĞINI ALDIM"

Araziye bakım yapmanın önemini bir kez daha gördüklerini belirten Türk, "Sürüp çapalama işini her zaman yapıyorum. Tüm çiftçilerin ağaçlarının arasını sürmesi lazım. Mevsim kurak geçiyor ve her şeyi düşünmek gerekiyor." ifadesini kullandı.

İzmir Ödemiş yangınında bir tek orası yanmadı Yangından böyle korumuş: Emeğimin karşılığını aldım

Türk, bahçesine büyük emek verdiğini ve bunun sonucu olarak ağaçlarının yangından korunduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

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"Bahçeye bakmazsan kül olur gider. Yıllarca, nesilden nesle bu tarlanın, arazinin kalması lazım. Yangından sonra gelip gördüğümde sevindim. Bakmasaydık yıllarca verdiğimiz emek boşa gitmiş olacaktı. Emeğimin karşılığını aldım. Ben her zaman arazime iyi bakıyorum. Herkes arazisindeki otları biçsin, ızgara çeksin, ot olmadığı zaman yangın da olmaz. Bahçemin yanmadığına seviniyorum ama arkadaşlarımızın ağaçları, evleri yandı. Bu üzüntü verici."

İzmir Ödemiş yangınında bir tek orası yanmadı Yangından böyle korumuş: Emeğimin karşılığını aldım

"HERKESE ÖRNEK OLSUN"

Karadoğan Mahallesi Muhtarı Levent Köymen de yangın nedeniyle mahalledeki birçok evin, ağılın ve bahçenin yandığını söyledi.

Köymen, birçok arazinin kullanılamaz hale geldiği yangından Türk'ün bahçesinin etkilenmediğini dile getirerek "Arkadaşımız bahçesini sürmüş, ızgara çekmiş ve yangından kurtulmuş. Arkadaşımız otları temizlediği için ateş düşmemiş." dedi.

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#İzmir#Ödemiş#Orman Yangını

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