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Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ(İzmir), (DHA)
Haber Giriş: 21.07.2020 - 14:46,Son Güncelleme:

İzmir Ödemiş Devlet Hastanesi'nde korkutan yangın

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İzmir Ödemiş Devlet Hastanesi'nde korkutan yangın
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İzmir'in Ödemiş ilçesi Devlet Hastanesi'nin morg bölümünün çatısında yangın çıktı. Alevlere itfaiye ekipleri tarafından müdahale ediliyor.

Ödemiş Devlet Hastanesi morgunun çatı bölümünde, saat 14.00 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Alevleri fark eden hastane personeli, hastalar ve hasta yakınları kendilerini dışarı atarken, yangın itfaiyeye haber verildi. Yangına müdahale için hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Söndürme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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