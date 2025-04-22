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İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, DEVA Partisi’nden istifa etti

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#DEVA Partisi#Seda Kaya Ösen#İstifa
İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, DEVA Partisi’nden istifa etti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 22, 2025 23:47

DEVA Partisi İzmir Milletvekili Seda Kaya Ösen, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

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Milletvekili Ösen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “2020 yılında Kurucu İzmir İl Başkanı olarak başladığım, ardından İzmir Milletvekili olarak sürdürdüğüm görevimi; her kademesinde emek verdiğim DEVA Partisi’nden istifa ederek sonlandırıyorum. Bu kararı; fikir ve görüş ayrılıklarım nedeniyle aldım. Beni siyasete katılmaya ikna eden Sayın Ali Babacan başta olmak üzere, tüm parti kurucularına teşekkür ederim. En büyük teşekkürüm ise, başta İzmir teşkilatı olmak üzere, broşür dağıtıp sokak sokak gezdiğimiz, birlikte çalıştığımız, siyasi hayatımıza renk ve fikir katan tüm yol arkadaşlarıma. Bu yolda beraber yürüdük, birlikte emek verdik, birlikte başardık. Adaletin su gibi berrak, refahın ise eşit dağıldığı bir Türkiye hedefiyle yoluma devam edeceğimi kamuoyuna saygıyla duyururum” ifadelerini kullandı. 

 

 

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#DEVA Partisi#Seda Kaya Ösen#İstifa

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