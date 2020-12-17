İzmir merkezli uyuşturucu operasyonunda 15 gözaltı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Beydağ, Ödemiş, Menderes, Bornova ve Seferihisar ilçeleriyle Muğla'nın Bodrum ilçesinde uyuşturucu ticareti yapıldığını tespit etti. Bunun üzerine şüpheliler teknik ve fiziki takibe alındı. Takibin ardından her iki şehirde önceden belirlenen adreslere, özel eğitimli narkotik köpeklerinin de kullanıldığı eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 465 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 2 tabanca, 110 mermi ile uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında 'uyuşturucu imal ve ticareti' yapmaktan 6, 'uyuşturucu kullanmak' suçundan 9 olmak üzere toplamda 15 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmaların sürdüğü bildirildi.