İzmir merkezli terör örgütü DEAŞ'a operasyonda 77 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından silahlı terör örgütü DEAŞ'ın finansmanına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli Konya, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Tekirdağ, Adana, Adıyaman, Yozgat, Şanlıurfa, Bursa, Kahramanmaraş, Van, Kocaeli, Bingöl, Ağrı, Yalova, Kayseri, Muş, Şırnak, Siirt, Çankırı, Aksaray, Diyarbakır, Antalya, Samsun, Sakarya, Malatya, Hakkari, Hatay, Mersin ve Isparta'da eş zamanlı düzenlenen operasyon 77 şüpheli yakalandı.

Zanlılardan 8'inin yurt dışında olduğu, 29'unu yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yapılan aralamalarda çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.