×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İzmir merkezli terör örgütü DEAŞ'a operasyonda 77 şüpheli gözaltına alındı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Terör#Deaş
İzmir merkezli terör örgütü DEAŞa operasyonda 77 şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 03, 2024 09:29

İzmir merkezli 32 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 114 şüpheliden 77'si gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından silahlı terör örgütü DEAŞ'ın finansmanına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 114 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir merkezli Konya, Ankara, Gaziantep, İstanbul, Tekirdağ, Adana, Adıyaman, Yozgat, Şanlıurfa, Bursa, Kahramanmaraş, Van, Kocaeli, Bingöl, Ağrı, Yalova, Kayseri, Muş, Şırnak, Siirt, Çankırı, Aksaray, Diyarbakır, Antalya, Samsun, Sakarya, Malatya, Hakkari, Hatay, Mersin ve Isparta'da eş zamanlı düzenlenen operasyon 77 şüpheli yakalandı.

Zanlılardan 8'inin yurt dışında olduğu, 29'unu yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Yapılan aralamalarda çok sayıda dijital materyal ve yasaklı yayın ele geçirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Terör#Deaş

BAKMADAN GEÇME!