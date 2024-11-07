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İzmir merkezli terör operasyonu: 9 şüpheli gözaltına alındı

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#Terörle Mücadele#Terör#Operasyon
İzmir merkezli terör operasyonu: 9 şüpheli gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2024 11:35

İzmir merkezli 2 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında, örgüt içerisinde faaliyet yürüten, gerçekleşen eylem ve etkinliklere katılım sağlayan, haklarında açık, gizli tanık beyanları bulunan şüphelere yönelik operasyon düzenlendi. İzmir merkez ve Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan baskınlarda, aralarında DBP Ege Bölge Sözcüsü, DEM Parti Menemen Eşbaşkanı, AVESTA Dil ve Kültür Araştırmaları Derneği Başkanı, İnsan Hakları Derneği üyelerinin de olduğu 9 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda bulunan çok sayıda ruhsatsız tüfek ve fişek, yasaklı yayınlar ve çok sayıda dijital materyale el konuldu. (DHA)

 

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#Terörle Mücadele#Terör#Operasyon

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