Ä°zmir merkezli soruÅŸturmada 17 FETÃ– ÅŸÃ¼phelisi tutuklandÄ± 6 itirafÃ§Ä± serbest

Ä°zmir Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n talimatÄ±yla FETÃ–/PDY'nin 'TSK yapÄ±lanmasÄ±'na yÃ¶nelik yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ soruÅŸturma kapsamÄ±nda, ankesÃ¶rlÃ¼/kontÃ¶rlÃ¼ sabit hat ile 'mahremÂ imam'larÂ ile irtibatlÄ± olduÄŸu iddiasÄ±yla haklarÄ±nda yakalama kararÄ± bulunan 132 ÅŸÃ¼pheliye yÃ¶nelikÂ dÃ¼n saat 01.00 sÄ±ralarÄ±nda operasyon dÃ¼zenlendi.

Ä°l Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼Â veÂ Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekipleri, 'mahremÂ imam'larÂ ile irtibatlÄ± olduklarÄ± Ã¶neÂ sÃ¼rÃ¼len ÅŸÃ¼phelilerin yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±. Operasyonlarda ilk etapta 98 ÅŸÃ¼pheli,Â gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±. 2 ÅŸÃ¼pheli hakkÄ±ndaki gÃ¶zaltÄ± kararÄ±, mÃ¼kerrer soruÅŸturma nedeniyle iptal edildi. 1 ÅŸÃ¼phelinin de baÅŸka ÅŸube tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla hakkÄ±ndaki gÃ¶zaltÄ± kararÄ± iptal edildi.

Firari durumda olan ÅŸÃ¼phelilerden 9'u daÂ yakalandÄ±. GÃ¶zaltÄ±na alÄ±nanlarÄ±n sayÄ±sÄ±, 107'ye yÃ¼kselirken, diÄŸer 22 ÅŸÃ¼phelinin daha yakalanmasÄ± iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi.Â GÃ¶zaltÄ±ndakiÂ ÅŸÃ¼phelilerden 6'sÄ±,Â itirafÃ§Ä± olduÄŸuÂ iÃ§in serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±, 17'si ise bugÃ¼n adliyeye sevk edildi. Mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lanÂ 17 ÅŸÃ¼pheli, tutuklandÄ±. GÃ¶zaltÄ±ndakiÂ 84 ÅŸÃ¼phelinin iÅŸlemlerinin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

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