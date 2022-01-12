İzmir merkezli FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyonda 148 gözaltı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Fenerbahçe yeni teknik direktörü resmen açıkladıFenerbahçe yeni teknik direktörü resmen açıkladı#Son Dakika
Bill Gates sessizliğini bozdu Flaş aşı yanıtıBill Gates sessizliğini bozdu! Flaş aşı yanıtı#Bill Gates
Gittiği maçta dikkatiyle hayat kurtardı 30 yaşından sonra her yeni bene şüpheyle yaklaşınGittiği maçta dikkatiyle hayat kurtardı! '30 yaşından sonra her yeni bene şüpheyle yaklaşın'#Cilt Kanseri
HDPli vekilin teröristle fotoğrafı Gereği yapılacak, parlamentoda görmek istemiyoruzHDP'li vekilin teröristle fotoğrafı! 'Gereği yapılacak, parlamentoda görmek istemiyoruz'#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Eski nişanlısı canice öldürmüştü Avukat Dilara Yıldız için acı törenEski nişanlısı canice öldürmüştü! Avukat Dilara Yıldız için acı tören #Dilara Yıldız
Uzman isimler tek tek anlattı... 2022 yılında bu sektörlere dikkatUzman isimler tek tek anlattı... 2022 yılında bu sektörlere dikkat!#Borsa İstanbul
G.Sarayda Torrent dönemi başladı Floryada çift idman ve Burak Elmas sürpriziG.Saray'da Torrent dönemi başladı! Florya'da çift idman ve Burak Elmas sürprizi#Galatasaray
Çin sır gibi saklıyordu... Görüntüler dünyayı şoke ettiÇin sır gibi saklıyordu... Görüntüler dünyayı şoke etti!#Çin
Dünyanın gözü orada, bu bir ilk Yaşanan gerilim fotoğraflara yansıdı...Dünyanın gözü orada, bu bir ilk! Yaşanan gerilim fotoğraflara yansıdı...#RUSYA
Ve İstanbulda kar başladı Canlı yayında önemli uyarı: Acil işiniz yoksa dışarı çıkmayınVe İstanbul'da kar başladı! Canlı yayında önemli uyarı: Acil işiniz yoksa dışarı çıkmayın#Meteoroloji
Mahkumlarından hakimi şoke eden istek... Bizi kurşuna dizinMahkumlarından hakimi şoke eden istek... Bizi kurşuna dizin!#ABD
Koronanın maskesi düştü Bu keşif her şeyi değiştirecekKoronanın maskesi düştü! Bu keşif her şeyi değiştirecek#Koronavirüs
25 sene önce oynadığı filmden hâlâ para kazanıyor25 sene önce oynadığı filmden hâlâ para kazanıyor #Reece Thompson
Covid ve grip bir arada Fluronadan korkmalı mıyızCovid ve grip bir arada! Flurona'dan korkmalı mıyız?#Flurona
Eski dostlar düşman oldu Tek yaptığın insanların arasını bozmakEski dostlar düşman oldu! 'Tek yaptığın insanların arasını bozmak'#LERZAN MUTLU
HABERLERGündem Haberleri

İzmir merkezli FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyonda 148 gözaltı

#TSK#FETÖ#İzmir
İzmir merkezli FETÖnün TSK yapılanmasına operasyonda 148 gözaltı

İzmir merkezli 40 ilde terör örgütü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 185 şüpheliden 15'i daha yakalandı. Gözaltı sayısı böylelikle 148'e yükseldi.

Haberin Devamı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Yargıtay 16'ncı Ceza Dairesi tarafından örgütsel irtibat tarzına uygun olarak ankesörlü / kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere, örgüt mensubu olduklarına dair itirafçı ifadesi, askeri okul mülakatlarında örgütsel kodlama tespiti gibi çeşitli deliller de bulunan 3'ü albay, 2'si yarbay, 7'si binbaşı, 4'ü yüzbaşı, 19'u üsteğmen, 3'ü teğmen, 53'ü astsubay, 10'u uzman çavuş rütbesinde 23'ü Deniz Kuvvetleri, 24'ü Kara Kuvvetleri, 39'u Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 1'i Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 14'ü Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 69'u muvazzaf 101 asker ile 84'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 185 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haberin Devamı

İzmir merkezli FETÖnün TSK yapılanmasına operasyonda 148 gözaltı

Gözaltı kararlarının ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan eş zamanlı operasyonlarda dün 133 kişi gözaltına alındı. Devam eden operasyonlar kapsamında 15 şüpheli daha yakalandı, Böylelikle gözaltı sayısı 148'e yükseldi. Polisteki işlemleri sona eren 36 şüphelinin gün içinde adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#TSK#FETÖ#İzmir

BAKMADAN GEÇME!

Gittiği maçta dikkatiyle hayat kurtardı 30 yaşından sonra her yeni bene şüpheyle yaklaşın

Gittiği maçta dikkatiyle hayat kurtardı! '30 yaşından sonra her yeni bene şüpheyle yaklaşın'

#Cilt Kanseri
Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
Anadolu’nun kayıp çiçekleri Sadece İstanbul Halkalıda yaşayan bitki...

Anadolu’nun kayıp çiçekleri! Sadece İstanbul Halkalı'da yaşayan bitki...

#Nesli Tükenen Bitkiler

BAKMADAN GEÇME!

Gittiği maçta dikkatiyle hayat kurtardı 30 yaşından sonra her yeni bene şüpheyle yaklaşın

Gittiği maçta dikkatiyle hayat kurtardı! '30 yaşından sonra her yeni bene şüpheyle yaklaşın'

#Cilt Kanseri
Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı

Deniz Gökçer’in oğlu Cem Cüneyd Perk, Endonezyalı şarkıcı Siti Rahmawati İdham’dan boşandı!

#Deniz Gökçer
Anadolu’nun kayıp çiçekleri Sadece İstanbul Halkalıda yaşayan bitki...

Anadolu’nun kayıp çiçekleri! Sadece İstanbul Halkalı'da yaşayan bitki...

#Nesli Tükenen Bitkiler