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İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 5 tutuklama

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#İzmir#FETÖ#Tutuklama
İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 5 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2023 18:55

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ/PDY'nin sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin sözde TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aralarında 1 jandarma üsteğmen, 1 jandarma astsubay, 1 jandarma uzman çavuş, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 1 astsubayın da bulunduğu 12 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İzmir İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı'nca geçtiğimiz pazartesi günü İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza mahkemesine çıkarılan 5 kişi tutuklanırken, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Haklarında gözaltı kararı verilen 2 şüphelinin ise yurtdışında olduğu öğrenildi.

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#İzmir#FETÖ#Tutuklama

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