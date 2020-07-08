İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 19 şüpheli gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, FETÖ/PDY’ye yönelik olarak başlattığı soruşturma kapsamında, İzmir Barosu’na kayıtlı 1 avukat, Bursa Barosu’na kayıtlı 1 avukat, KHK ile meslekten ihraç 2 eski emniyet müdürü, 2 ihraç komiser yardımcısı, 2 ihraç polis başmüfettişi, 3 ihraç polis memuru, görevlerine devam eden 2 öğretmen, 1 zabıt katibi ve 10 özel sektör çalışanı olmak üzere, toplam 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah, İzmir merkezli İstanbul, Ankara, Bursa ve Nevşehir illerinde yapılan operasyonlarda 16 kişi yakalandı. Operasyonların sürdüğü bildirildi.



PKK’YA DA OPERASYON



Ayrıca, İzmir ve ilçelerinde, bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, örgüt adına faaliyet gösterdiği belirlenen 5 kişi yakalandı. Şüpheliler, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.