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Gündem
DHA
Haber Giriş: 13.04.2021 - 01:15 | Son Güncelleme:

İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 84 şüpheli gözaltına alındı

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İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 84 şüpheli gözaltına alındı

İzmir'de, Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt mensubu olduğu ileri sürülen 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanması için kolluk kuvvetlerince operasyon başlatıldı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt mensubu olduğu ileri sürülen 29'u Kara Kuvvetleri, 7'si Hava Kuvvetleri, 4'ü Deniz Kuvvetleri, 14'ü Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup olup; 3'ü yüzbaşı, 6'sı teğmen, 7'si üsteğmen, 34'ü astsubay, 4'ü uzman çavuş rütbesinde olan 42 muazzaf asker ve 10'u darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 64 askeri personel ile ayrıca 14'ü aktif görevde olduğu öğrenilen 20 polis memuru hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Savcılık talimatıyla 84 şüphelinin gözaltına alınması için İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından İzmir ve farklı illerde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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