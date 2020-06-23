İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 12 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasında, rütbelilere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında örgüte mensup olmayanların ordudan atılmalarını sağladıkları iddia edilen ve örgüt elebaşısı Gülen'i ziyaret ettikleri belirlenen 6'sı askeri öğrenci 15 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, biri kurmay 3 binbaşı, 4 üsteğmen ve 2 yüzbaşının da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, Maltepe Askeri Lisesi ile Menteş Askeri Kampı'ndaki örgüte üye olmayanlara mobbing ve baskı uyguladıkları ve işkenceye varan uygulamalar gerçekleştirdikleri iddia edildi. Bunun yanı sıra şüphelilerin, örgüt üyesi olmayanların sicillerini de haksız yere bozdukları ve gerçek olmayan sağlık raporları hazırladıkları da iddialar arasında yer aldı.