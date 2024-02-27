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İzmir merkezli 9 ilde DHKP-C ve MLKP'ye operasyon: 21 şüpheli gözaltında

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#İzmir#DHKP/C#MLKP
İzmir merkezli 9 ilde DHKP-C ve MLKPye operasyon: 21 şüpheli gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2024 09:22

İzmir merkezli 9 ilde, DHKP-C ile MLKP terör örgütlerinin finansmanının önlenmesine yönelik eş zamanlı operasyon başlatıldı. Baskınlarda 21 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenilirken, operasyonun devam ettiği bildirildi.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, DHKP-C ile MLKP terör örgütlerine finansman sağladığı tespit edilen 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, MİT desteği ile İzmir, İstanbul, Kilis, Tunceli, Çorum, Antalya, Mersin, Aydın ve Ankara'da DHKP-C ile MLKP terör örgütlerine finansman sağladığı belirtilen 30 şüphelinin adreslerine saat 06.00'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Yapılan baskınlarda 21 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenilirken, operasyonun devam ettiği bildirildi.

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#İzmir#DHKP/C#MLKP

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