İzmir merkezli 6 ildeki narkotik operasyonunda 12 kişi tutuklandı

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İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Eylül'de, turistik bölgeleri hedef alan uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. İzmir'in turistik ilçesi Çeşme ile İstanbul, Adana, Sakarya, Denizli ve Manisa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerindeki aramalarda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.