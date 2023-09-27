×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İzmir merkezli 6 ildeki narkotik operasyonunda 12 kişi tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Uyuşturucu Operasyonu#Narkotik
Oluşturulma Tarihi: Eylül 27, 2023 10:42

İzmir merkezli 6 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheliden 12'si, tutuklandı.

Haberin Devamı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Eylül'de, turistik bölgeleri hedef alan uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. İzmir'in turistik ilçesi Çeşme ile İstanbul, Adana, Sakarya, Denizli ve Manisa'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi, 16 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir merkezli 6 ildeki narkotik operasyonunda 12 kişi tutuklandı

Şüphelilerin ev, iş yeri ve otomobillerindeki aramalarda çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir merkezli 6 ildeki narkotik operasyonunda 12 kişi tutuklandı

İzmir merkezli 6 ildeki narkotik operasyonunda 12 kişi tutuklandı

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Uyuşturucu Operasyonu#Narkotik

BAKMADAN GEÇME!