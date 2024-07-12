İzmir merkezli 50 milyonluk rüşvet çarkında yeni detaylar

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İzmir merkezli 'gümrükte rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 77 şüpheli adliyede

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Aliağa Gümrük Müdürlüğü'ndeki bazı çalışanların rüşvet alıp, görevi kötüye kullandıkları iddiaları üzerine 8 ay süreyle çalışma yaptı. Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'nde görevli bazı memurların, gümrük müşavirliği firması çalışanlarından gümrüklü alanda bulunan konteynerlerde öncelik sağlanması, kırmızı ve sarı hattan gelen konteynerlerin inceleme yapılmaksızın geçirilmesi, eksik beyanname ile muayene işleminin yapılması veya yapılmış gibi gösterilmesi, gümrük memurlarının şifreleri kullanılmak suretiyle ilgisiz kişilerce gümrük işlemlerinin yapılmasını sağlama karşılığında rüşvet alarak görevlerini kötüye kullandıkları ileri sürüldü.

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RÜŞVET ÇARKI 50 MİLYON LİRA CİVARINDA

Şüphelilerin devletin alacağı vergi miktarının belirlenmesi veya ürünün ne olduğunun anlaşılması için yapılması gereken laboratuvar incelemeleri konusunda da usulsüzlük yaptıkları öne sürüldü. Şüphelilerin, yurt dışından getirilen ipek kumaş gibi ürünleri vergi kaçırmak için daha düşük gümrüklü keten kumaş gibi gösterip, rutin olarak ürünün ne olduğunun anlaşılabilmesi için incelenmek üzere laboratuvara numune gönderilmesi gerekirken rüşvetle bu aşamayı ortadan kaldırmak gibi uygulamalar yaptıkları da iddia edildi. Dönen rüşvet çarkının 50 milyon lira civarında olduğu öne sürüldü.





'MASRAF' ADI ALTINDA PARA TRANSFERLERİ

Soruşturma kapsamında, şüphelilerin hesap hareketleri ve birbirleriyle irtibatlarının tespiti için Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri ile telefon kayıtlarının incelendiği belirtildi. İncelemelerde şüpheliler arasında son 5 yıla ait suça konu yaklaşık 25 milyon TL'lik hesap hareketi bulunduğu anlaşıldı. Şüpheli gümrük müşavirliği firmaları ve çalışanları tarafından, şüpheli gümrük personeline 'masraf' adı altında para transferleri gerçekleştirildiğinin belirlendiği ifade edildi. Ayrıca rüşvet suçunun, banka transferi haricinde altın ve döviz olarak elden ödeme şeklinde yapıldığı da yürütülen takip çalışmalarında tespit edildiği bildirildi. Rüşvet suçuna konu meblağın yaklaşık 50 milyon TL civarında olduğu değerlendirildiği ifade edildi.

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ŞÜPHELİLERDEN 1'İ YURT DIŞINDA

Polis ekipleri, bu kapsamda 9 Temmuz sabahı, İzmir, İstanbul, Isparta, Antalya, Manisa, Aydın, Bursa, Iğdır ve Artvin'de eş zamanlı operasyon yaptı. Gümrükte çalışan memur ve müşavirlerinin de aralarında bulunduğu 16'sı kamu personeli 77 şüpheli, gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerden 1'inin yurt dışında bulunduğu belirtildi. Aliağa Gümrük Müdürlüğü ile bazı gümrük müşavirliklerinde arama yapıldı. Aramalarda 56 bin 344 dolar, 16 bin 945 euro, 52 tam altın, 56 çeyrek altın, 6 yarım altın, 135 adet gram altın, 12 bilezik, 95 sterlin ve 479 bin 400 TL ele geçirildi. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de Gümrük Müdürlüğü'ndeki bilgisayarlarda yerinde kopyalama/imaj işlemi yaptı. Gözaltına alınan 77 şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. (DHA)