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İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonunda 10 gözaltı

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#İzmir#FETÖ#TERÖR
İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonunda 10 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2024 09:40

İzmir merkezli 5 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltı kararı verilen on beş şüpheliden 10'u yakalandı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgütsel tarza uygun ankesörlü/kontörlü sabit hat irtibatı olmak üzere örgüt mensubiyetlerine dair başkaca deliller bulunan 15 zanlı hakkında gözaltı talimatı verildi.

Darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencilerinden oluşanlara yönelik İzmir merkezli 5 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 10 zanlı gözaltına alındı.

Polis ekipleri, 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.​​​​​​​

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#İzmir#FETÖ#TERÖR

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