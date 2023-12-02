×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

İzmir merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Güncelleme Tarihi:

#Dolandırıcılık#İzmir#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Aralık 02, 2023 11:38

İzmir merkezli 5 ilde, polisin hava destekli olarak düzenlediği operasyonlarda, internetten verdikleri sahte kiralık ev ilanlarıyla kapora alarak ya da telefonda kendilerini avukat ve icra memuru olarak tanıtıp, 'Adınıza açılan icra davaları var. Sizi uzlaştırma için avukata yönlendiriyorum'' diyerek 94 kişiyi toplam 10 milyon lira dolandırdıkları belirlenen 65 şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetmek, üye olmak, nitelikli dolandırıcılık, pos tefeciliği ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına karışan kişilere yönelik çalışma yaptı. Liderliğini Ö.A’nın yaptığı, suç örgütü üyelerinin farklı adreslerde kurduğu çağrı merkezi ofislerinde Türkiye'nin birçok ilinde, ilk belirlemelere göre 94 vatandaşı mağdur eden suç örgütünü çökertmek için harekete geçti.

İzmir merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu: Çok sayıda gözaltı var



Şebekenin, internet sitelerine verdikleri sahte kiralık ev ilanlarıyla 'kaparo' ücreti adı altında para alarak ya da telefonda kendilerini avukat ve icra memuru olarak tanıtıp, “Adınıza açılan icra davaları var. Sizi uzlaştırma için avukata yönlendiriyorum” diyerek hayali mizansenlerle kandırıp, korkuttukları kişileri toplam 10 milyon lira dolandırdıkları belirlendi. Şüphelilere yönelik İzmir merkezli Bursa, Manisa, Çorum ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Özel harekat polisi ve helikopter destekli yapılan eş zamanlı şafak operasyonlarda toplam 69 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda; 1'i kurusıkı 2 tabanca, 199 mermi, 21 fişek, 879 gram skunk, 9,5 gram bonzai, 896 sentetik hap, bir miktar metamfetamin, 5 uyuşturucu kullanma düzeneği, 1 hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 22 ayar 4 altın bilezik, 90 bin TL, 1 para sayma makinesi, 10 pos cihazı, çok sayıda dijital ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dolandırıcılık#İzmir#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!