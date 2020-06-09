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Davut CAN/İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 09.06.2020 - 14:31,Son Güncelleme:

İzmir merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı

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İzmir merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 12 gözaltı
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İZMİR merkezli 3 ilde, torbacı olarak tabir edilen sokaklarda uyuşturucu madde satan kişilere yönelik yapılan düzenlenen operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda ve okul önlerinde uyuşturucu satıcılığı yapan ve halk arasında torbacı diye adlandırılan kişilere yönelik operasyon düzenledi. İzmir merkezli Diyarbakır ve İstanbul'da yapılan baskınlarda, 12 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, 385 tablet uyuşturucu hap ve uyuşturucu elde etmek amacıyla yetiştirilen 2 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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