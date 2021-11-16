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İzmir merkezli 21 ilde 'saadet zinciri' operasyonu

#İzmir#Saadet Zinciri#Dolandırıcılık
İzmir merkezli 21 ilde saadet zinciri operasyonu

İzmir merkezli 21 ilde, 'saadet zinciri' yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla hakkında gözaltı kararı verilen 89 şüpheliye yönelik operasyon başlatıldı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 21 ilde 89 şüpheli hakkında, 'saadet zinciri' sistemi kurarak, birçok kişiyi dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltı kararı verildi.

Polis ekipleri de sabahın erken saatlerinde şüphelilere yönelik başlattıkları operasyonları sürdürüyor. Şüphelilerin, hiyerarşik yapı oluşturarak, örgüt disiplini ve dayanışması içinde hareket ettikleri, mağdurlara sosyal medya, dergi ve toplantılarla ulaştıkları, kurdukları firmalar üzerinden çeşitli unvanlarla üyelik paketleri sattıkları, elde ettikleri gelirleri başka alanlara ve kişilere aktararak akladıkları belirlendi.

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#İzmir#Saadet Zinciri#Dolandırıcılık

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